El PSOE de Algeciras acusa a Landaluce de malversación por contratar a Laura Ruiz a cambio de su silencio sobre los casos de acoso sexual

Algeciras/El Partido Socialista de Algeciras presentará de forma inminente la querella ante el Tribunal Supremo contra el alcalde de la ciudad y senador del PP, José Ignacio Landaluce, por los ya anunciados supuestos de acoso sexual y abuso de poder contra dos ediles del equipo de gobierno y de su mismo partido, Susana Pérez Custodio y Eva Pajares. La denuncia, cuya redacción ultima el gabinete jurídico de los socialistas, añadirá la malversación de fondos como otro supuesto reproche penal ya que el PSOE considera que Landaluce habría comprado el silencio de la exconcejal popular Laura Ruiz con un cargo de confianza otorgado poco después de las elecciones municipales de 2023, sin menoscabo de que también incurriera en esta situación sobre otras personas.

La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, y la vicesecretaria general de la agrupación, Isabel Beneroso, han explicado este miércoles en rueda de prensa que esta nueva vertiente del caso se produce tras analizar el contenido de los pantallazos que fueron divulgados el 28 de octubre de 2024 por el eurodiputado de Se acabó la fiesta, Alvise Pérez, más otros que obran en poder del grupo socialista. En los pantallazos propagados por Alvise en la red social Telegram, Pérez Custodio y Pajares mantienen una conversación en un grupo de Whatsapp con Laura Ruiz en el año 2022 en el que las dos primeras relataban haber sido víctimas de presuntos episodios de acoso sexual por parte del regidor.

"Creemos que ha habido un uso del Ayuntamiento para fines personales como la compra del silencio de supuestas víctimas de acoso por parte de Landaluce. Es lo que vamos a incluir en la querella que vamos a presentar en breve ante el Tribunal Supremo. No es un bulo ni un montaje como sostiene Landaluce", ha aseverado Arrabal, quien en varias ocasiones a lo largo de su comparecencia ha reclamado la dimisión del alcalde y una intervención por parte del Partido Popular.

Los socialistas infieren que Laura Ruiz fue contratada en septiembre de 2023 a cambio de su silencio. Arrabal ha recordado que antes de su contratación, Ruiz había amagado en sus redes sociales (a través de mensajes públicos en su muro y varios post que acabó borrando) con exponer situaciones comprometidas en el seno del equipo de gobierno presidido por Landaluce. También anunció que iba a dar una rueda de prensa, aunque nunca lo hizo. "El 25 de octubre de 2022, Laura Ruiz dijo que iba a denunciar unos supuestos hechos ocurridos en el equipo de gobierno. Finalmente no lo hizo y fue contratada en 2023. Entonces, Landaluce defendió que no había sido amenazado por Ruiz, sino que le estaba ayudando", ha recordado Beneroso.

"Exige a las concejalas que le dejen ver cómo mean"

El PSOE ha desvelado este miércoles el contenido de una conversación mantenida el 22 de agosto de 2023 entre Isabel Beneroso y una persona del entorno del PP de Algeciras que se incluirá en la denuncia ante el Supremo contra Landaluce.

En la conversación, el interlocutor interpela a Beneroso asegurando que "tiene material" que podría aportar "para acabar con ese indeseable de Landaluce" y da por hecho que el PSOE también lo tiene y no lo utiliza. Beneroso replica que de haber tenido algún tipo de indicio, lo hubiera puesto en manos de la Justicia, como finalmente va a suceder. "No sé si otros lo tienen, pero a mí no me lo han dado", replicaba entonces la socialista.

A continuación, el interlocutor envía a Beneroso un pantallazo (cuyo contenido aparece censurado) que se corresponde con uno de los pantallazos de la conversación entre Susana Pérez Custodio, Eva Pajares y Laura Ruiz que acabaría siendo difundida por Alvise Pérez. Y añade: "Pues si vieras el resto, una más que porque le exige a las concejalas que le dejen ver cómo mean", en referencia al alcalde.

Pantallazos de la conversación entre Isabel Beneroso y una persona del entorno del PP sobre Landaluce.

"Todo desemboca en el decreto 8.579 en el que determinadas personas son contratadas como personal eventual de confianza", ha precisado Beneroso. En el decreto consta Ruiz entre las personas fichadas por el Consistorio con un salario bruto anual de 25.000 euros. "¿Es esto malversación? Es lo que vamos a incluir en la querella", ha concluido la vicesecretaria general de los socialistas algecireños. Los socialistas, aunque apuntan a Ruiz como una posible beneficiaria, no descartan que otras personas que también manejaran información comprometida acabaran trabajando en el Consistorio.

El PSOE ha defendido que no ha denunciado todavía porque llevaba tiempo acopiando información y pruebas, si bien entre medias se destapó la revelación de los primeros pantallazos por parte del eurodiputado ultraderechista.

Personación en la causa

En paralelo a la querella ante el Supremo, el PSOE certificó ante notario el contenido de los pantallazos que obran en su poder, tanto los que ha difundido hasta ahora como otros sobre los que los socialistas han comentado que no se pueden exponer en público por afectar a terceros fuera del ámbito de la política o los cargos públicos. El acta notarial se emitió el 18 de noviembre de 2024 y, a resultas de su contenido, el notario optó por presentarlas a la Fiscalía del Supremo. "Estamos a la espera de que nuestros abogados nos informen de la entrada en la Fiscalía del expediente. Cuando eso suceda, también nos personaremos en esa causa", ha aseverado Arrabal.

El PSOE también tiene previsto registrar una pregunta en el Parlamento de Andalucía para el debate en el pleno de la Cámara andaluza previsto para mañana jueves. La admisión a trámite (o no) de la pregunta dependerá de si la Mesa del Parlamento, donde el PP tiene mayoría, la acepta, según Arrabal.

Isabel Beneroso y Rocío Arrabal, este miércoles. / Erasmo Fenoy

Dimisión de Landaluce

Arrabal y Beneroso han reclamado nuevamente la dimisión de Landaluce. “No puede seguir ejerciendo un cargo del que se sirve para cometer estos supuestos delitos contra las mujeres, de acoso sexual”, han dicho, a la par que han hecho un llamamiento a los dirigentes del PP regional y nacional para que “actúen con responsabilidad”.

“Yo no espero nada del supuesto acosador, del alcalde de Algeciras, ni siquiera después de los nuevos testimonios que han salido a la luz (en referencia a los publicados el martes por Público.es), porque él entiende que negar la mayor es su vía de escape, o reducir al absurdo todo lo que está saliendo, su modus operandi es siempre acusar al PSOE de todos los males e insultarnos cuando se queda sin argumentos… Pero sí que espero algo del PP, se supone que es un partido de Estado, así que les exijo no sólo explicaciones, sino actuaciones y consecuencias, porque no pueden permitir que con su silencio, o mirando para otro lado, estos hechos queden impunes”, ha enfatizado Arrabal.

“El PSOE de Algeciras no va a ser responsable penalmente ni va a actuar como cómplice, teniendo conocimiento de dichas conversaciones que obedecen y están dentro del ámbito político y de la esfera pública”, ha reiterado la vicesecretaria general socialista, insistiendo en que ahora tendrán que ser “la Fiscalía y el Tribunal Supremo las que determinen qué ocurre en el seno del Gobierno del PP de Algeciras”.