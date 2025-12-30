Francis, un borrasca atlántica de gran impacto, dará la bienvenida a 2026

Una nueva borrasca aparece en el horizonte para dar la bienvenida a 2026 en el Campo de Gibraltar y la mayor parte de España. Tras un par de días de tregua en cuanto a lluvias abundantes, una borrasca de gran impacto bautizada como Francis prevé barrer la Península Ibérica a partir del próximo 1 de enero, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Después de "un par de días estables", explica la Aemet, "a partir del 1 de enero se acerca una nueva borrasca que se descuelga por el Atlántico y que probablemente afecte a Andalucía durante la recta final de la semana", avanza la Agencia de Meteorología, que recuerda que Andalucía despide un 2025 "más lluvioso de lo normal en prácticamente todo el territorio salvo en el poniente almeriense".

El Año Nuevo estará pasado por agua en el Campo de Gibraltar y la zona del Estrecho. Las probabilidades de precipitaciones aumentarán a partir de este miércoles 31 de diciembre con un fin de semana especialmente lluvioso si la borrasca prosigue con su evolución. Francis llegará desde el Atlántico a las Islas Canarias y alcanzará el golfo de Cádiz y el estrecho de Gibraltar a finales de la semana. A partir del viernes 2 de enero, la borrasca Francis cruzará España de oeste a este, lo que favorecería la interacción entre aire templado de origen subtropical y masas de aire frío polar o ártico sobre la Península, una combinación que en otras ocasiones ha dado lugar a episodios destacados de lluvia y nieve.

La última borrasca de impacto que azotó a la comarca fue la borrasca Emilia, a mediados de diciembre. Emilia obligó a activar el aviso naranja por viento huracanado, fuerte oleaje y lluvias intensas, especialmente en la zona oeste del Campo de Gibraltar.

El Servicio de Emergencias de Andalucía mantienen activado el Plan de Emergencias en su fase de Pre-Emergencia ante la llegada de nuevas precipitaciones a la comunidad en vísperas de Año Nuevo y Reyes, todavía con las recientes trombas de agua en Málaga y Granada muy presentes.