Los pantanos del Campo de Gibraltar cierran 2025 con casi el doble de agua embalsada que hace un año

Las últimas lluvias del mes de diciembre han dado un empujón a los pantanos del Campo de Gibraltar para terminar 2025 con casi el doble de agua embalsada que hace un año. La comarca acumula 111,29 hectómetros cúbicos de agua entre los embalses de Charco Redondo, Guadarranque y Almodóvar, lo que significa un 66,7% de la capacidad total, según los datos del informe del Sistema Automático de Información Hidrológica Hidrosur. Estas cifras se verán aumentadas con las precipitaciones del pasado fin de semana, repartidas en abundancia en casi toda la provincia de Cádiz y sin apenas incidencias que lamentar, como sí ocurrió en Málaga y Granada.

Esta semana se despide un año muy positivo para el Campo de Gibraltar en cuanto a lluvias registradas, lo que ha permitido mantener una estabilidad fuera de lo normal en la última década. Los embalses llegaron al comienzo del verano con una capacidad por encima del 70%, una situación que permitió afrontar agosto sin restricciones de agua, en contraste con la sequía del año anterior. Un invierno lluvioso, sin grandes trombas y con precipitaciones sostenidas alivió el panorama hídrico de una comarca tradicionalmente azotada por la escasez del agua.

Los embalses, uno a uno

Charco Redondo (Los Barrios), el gran pulmón hídrico de la comarca, se encuentra al 60,9% de su capacidad , con 48,20 hectómetros cúbicos embalsados. Hace justo un año apenas alcanzaba los 20,74 hm³ , el 26,2%, lo que refleja una recuperación espectacular tras un ciclo especialmente seco.

(Los Barrios), el gran pulmón hídrico de la comarca, se encuentra al , con embalsados. Hace justo un año apenas alcanzaba los , el 26,2%, lo que refleja una recuperación espectacular tras un ciclo especialmente seco. Guadarranque (Castellar de la Frontera) es el que presenta mejor estado, al 71,6% , con 59,53 hm³ de agua almacenada. En 2024, en la misma fecha, se situaba en 27,80 hm³ , un 33,4%, menos de la mitad que ahora.

(Castellar de la Frontera) es el que presenta mejor estado, al , con de agua almacenada. En 2024, en la misma fecha, se situaba en , un 33,4%, menos de la mitad que ahora. Almodóvar (Tarifa), el más pequeño y expuesto a la falta de lluvias, prosigue con una estabilidad sorprendente: hoy se encuentra al 80,2%, con 3,56 hm³, frente a los 3,32 hm³ de hace un año, el 80,2% de su capacidad.

El estado de los pantanos a 29 de diciembre de 2025.

La situación actual dista mucho de la de hace un año, cuando entre Charco Redondo, Guadarranque y Almodóvar sumaban 62,92 hectómetros cúbicos de agua, un 37,7% de su capacidad de almacenamiento. Los 111,29 hectómetros cúbicos de agua (y creciendo) que tienen embalsados los tres pantanos de la comarca garantizan el suministro de agua para más de dos años, según las estimaciones habituales de los especialistas en recursos hídricos. Un buen colchón en caso de que la sequía vuelva a azotar en un futuro próximo.

Esta mejoría se hace extensible a los embalses del resto de la provincia de Cádiz, con los sistemas de Guadalete y Barbate rondando el 50% de su capacidad total. El sistema del Guadalete ha aumentado hasta un 45,8% en comparación con el 30% de diciembre de 2024. El embalse de Guadalcacín acumula 331,40 hectómetros cúbicos de agua -el que más-, mientras que el pantano de Arcos de la Frontera se sitúa a la cabeza de capacidad con un 92,5%.

El sistema de Barbate presenta un 47,4% de su capacidad -aquí se encuadra el tarifeño de Almodóvar-, lo que supone más del doble del 21,5% de hace un año. El embalse de Barbate, el de mayor tamaño, supera los 98 hectómetros cúbicos de agua.

Los pantanos campogibraltareños arrancaron el pasado 1 de octubre el año hidrológico 2025-2026 con un 67,7% de su capacidad total, una gran cifra tras dejar atrás el periodo de verano. El año hidrológico, que se prolonga del 1 de octubre al 30 de septiembre, es la referencia que utilizan meteorólogos e hidrólogos para medir lluvias, sequías y reservas. La comarca disfrutó de una mejoría sustanciosa con respecto al año anterior ya que pasó de los 49,3 hm³ sumados en su conjunto en octubre de 2024 hasta los 113,8 hm³, del 1 de octubre de 2025, un incremento de 64,5 hectómetros cúbicos que multiplica por más de dos el agua disponible.