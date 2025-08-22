Los embalses del Campo de Gibraltar superan el 70% de su capacidad en pleno verano y triplican las reservas de 2024

El Campo de Gibraltar encara el tramo final del verano con sus embalses en una situación holgada, muy distinta a la de 2024, cuando la comarca sufría la peor sequía en décadas. A día de hoy (22 de agosto de 2025), los tres pantanos de la zona —Charco Redondo, Guadarranque y Almodóvar— almacenan en conjunto un 74,3% de su capacidad, con 122,42 hectómetros cúbicos de agua de los 168 posibles.

El contraste con el verano pasado es notable: en esa misma fecha de 2024 apenas se superaban los 57 hectómetros cúbicos, lo que significa que las reservas se han más que duplicado en solo un año gracias a las lluvias torrenciales y a las danas encadenadas durante el invierno, que permitieron a los embalses recuperarse a gran velocidad.

El detalle de cada pantano

Charco Redondo ( Los Barrios ): se encuentra al 63,93% , con 50,61 hm³ almacenados de un total de 79,17. El año pasado solo disponía de 21,09 hm³, lo que supone que en un año ha más que duplicado sus reservas.

se encuentra al , con 50,61 hm³ almacenados de un total de 79,17. El año pasado solo disponía de 21,09 hm³, lo que supone que en un año ha más que duplicado sus reservas. Guadarranque ( Castellar de la Frontera ): es el que presenta un mejor estado, al 82,04% de su capacidad, con 68,22 hm³ de los 83,15 posibles. Hace un año estaba en apenas 32,47 hm³.

es el que presenta un mejor estado, al de su capacidad, con 68,22 hm³ de los 83,15 posibles. Hace un año estaba en apenas 32,47 hm³. Almodóvar (Tarifa): alcanza el 63,20%, con 3,59 hm³ frente a un máximo de 5,68. El año pasado rondaba prácticamente el mismo nivel (3,43 hm³), aunque todo apunta a que ha sido el que más agua ha perdido durante el verano.

El pequeño embalse de Tarifa se perfila como el más castigado en estas semanas estivales. Pese a que su situación es buena, las reservas se han reducido respecto a la primavera y los expertos señalan dos posibles causas: la presión de la población flotante en Tarifa, que se multiplica en verano con el turismo, y la recogida de agua para los helicópteros del Plan Infoca, que han tenido que intervenir en los dos graves incendios forestales registrados en la zona durante agosto.

Un verano sin restricciones

A diferencia de 2024, cuando la escasez de agua obligaba a extremar precauciones y a valorar medidas de restricción, este verano se está viviendo sin limitaciones en los municipios del Campo de Gibraltar. El buen estado de los pantanos ha permitido esta situación, aunque las autoridades recuerdan que el agua “sigue siendo un bien escaso” y que la tendencia de lluvias del pasado invierno no se puede garantizar para los próximos meses.

El panorama gaditano, sin embargo, es más ajustado si se mira en conjunto. Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, los embalses de la provincia se sitúan en el 47,93% de su capacidad, por debajo de la mitad de su volumen. Se trata de una consecuencia natural del verano, marcado por la ausencia de precipitaciones y el fuerte aumento de población debido al turismo.

En el conjunto de Andalucía, los pantanos encadenan ya catorce semanas consecutivas de pérdida de recursos: desde el 10 de mayo no se ha sumado un solo hectómetro cúbico al sistema de la cuenca del Guadalquivir, que integra 49 embalses.

El Campo de Gibraltar, con sus reservas más que duplicadas respecto a 2024, se ha convertido este verano en una de las pocas zonas de la provincia donde el agua deja de ser una preocupación inmediata.