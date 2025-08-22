Niebla, nubes y temperaturas suaves marcarán el fin de semana en el Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar se prepara para un fin de semana dominado por la calma tras la sofocante ola de calor de mediados de agosto. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas se mantendrán agradables, los cielos se cubrirán de nubes y la niebla volverá a asomarse en la costa.

La tarde de este viernes 22 arrancará con un manto gris que irá extendiéndose desde el litoral, especialmente en Tarifa, donde la niebla se hará más espesa. El sábado 23 de agosto amanecerá con un panorama nuboso o cubierto, aunque el paso de las horas permitirá que el cielo vaya despejándose. El domingo 24, sin embargo, volverá a imponerse la nubosidad: una jornada donde el sol apenas logrará abrirse paso.

En cuanto a temperaturas, los termómetros oscilarán entre valores suaves: de 29º de máxima y 19º de mínima en Algeciras, 27º y 21º en Tarifa, o los contrastes de Jimena, que alcanzará los 32º de día y bajará a 16º por la noche. Este respiro térmico responde a la ruptura de la ola de calor el pasado martes 19, que ha dejado paso a un ambiente más fresco de lo habitual para la segunda quincena de agosto.

El viento también dará tregua. Predominarán las brisas variables: el levante soplará débil o casi en calma viernes y sábado, mientras que el domingo entrará el poniente, moderado en Tarifa, antes de que el lunes vuelva a imponerse el levante.

El mar, la Luna y el cielo de agosto

El vaivén de los vientos de poniente ha tenido un efecto inmediato en el mar: las aguas del Alborán, que bañan la costa andaluza, han bajado varios grados en los últimos días. Una corriente fría que se deja sentir especialmente al bañarse en playas de la comarca.

Y mientras el mar se enfría, el cielo se prepara para un fenómeno singular. La madrugada del 22 al 23 de agosto llegará la llamada Luna Negra, un evento poco común que se da cuando en un mismo verano astronómico se concentran cuatro lunas nuevas en lugar de tres. Aunque invisible —la fase nueva oculta por completo a nuestro satélite—, su “ausencia de luz” permitirá disfrutar de una de las noches más oscuras y favorables para la observación estelar en todo el mes. La coincidencia con los últimos destellos de las Perseidas, la gran lluvia de estrellas del verano, promete un cielo especialmente intenso… siempre que la niebla del Estrecho no lo impida.

La de este agosto será la tercera de cuatro lunas nuevas del verano de 2025 (25 de junio, 24 de julio, 23 de agosto y 21 de septiembre). La última Luna Negra se dio en mayo de 2023, y la próxima no regresará hasta agosto de 2028.

El Atlántico vigila de reojo al huracán Erin

El telón de fondo meteorológico lo pone el huracán Erin, que avanza estos días por el Atlántico como un ciclón de categoría 2, con oscilaciones hacia la 3. Aunque su recorrido apunta hacia el norte y no se espera un impacto directo en España, sí tendrá influencia indirecta en la circulación atmosférica de las próximas semanas. Algunos escenarios, minoritarios, contemplan que la borrasca que surja de su transición extratropical acabe debilitada frente a la península, aunque la probabilidad es baja.

Mirando a septiembre

Los modelos de Aemet a medio plazo anuncian un final de agosto y un arranque de septiembre más frescos de lo habitual en gran parte de la península, con lluvias algo más probables en el norte, pero poco en el sur. Para el Campo de Gibraltar, la tónica será continuidad: temperaturas ligeramente por debajo de lo normal y cielos cambiantes, en un verano que, lejos de prolongar el calor, parece despedirse con cierto aire otoñal.