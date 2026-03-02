La borrasca Regina amenaza al Campo de Gibraltar con intensas lluvias de barro

Otra borrasca de gran impacto se cierne sobre el Campo de Gibraltar esta semana. Regina dejará dos jornadas especialmente tormentosas en el área del Estrecho de Gibraltar, con avisos amarillos por precipitaciones abundantes que se sumarán a la presencia de polvo en suspensión, lo que provocará que mucha de lluvia caiga en forma de barro, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aunque el nivel de peligro es de momento el más bajo, la persistencia de las precipitaciones durante varias horas podría provocar acumulaciones puntuales de agua, problemas de drenaje en zonas urbanas y complicaciones en la circulación, especialmente en puntos bajos y cercanos a la costa.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el nivel amarillo por precipitaciones en el área litoral del estrecho. Del mapa de riesgo se quedan fuera esta vez Jimena, Castellar y Tesorillo, especialmente maltratadas por borrascas precedentes. Tras el primer tramo activado en la noche del martes 3 de marzo, entre las 21:00 y las 23:59, los avisos se amplían ahora desde las 00:00 hasta las 11:59 horas del miércoles 4 de marzo.

Durante ambos periodos, la probabilidad de que se registren lluvias intensas se sitúa entre el 40% y el 70%. Las previsiones apuntan a acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En detalle, para la madrugada y primeras horas del miércoles se esperan nuevamente precipitaciones que podrían alcanzar esos mismos umbrales: 15 mm en una hora y 40 mm en 12 horas entre las 00:00 y las 11:59 del 4 de marzo.

El resto de la semana continuará con tiempo variable en el entorno del Estrecho, con predominio de cielos nubosos y chubascos intermitentes, alternando con claros. Los vientos de componente este y sureste podrían reforzar la sensación de inestabilidad y amenazan con generar también alteraciones en el tráfico marítimo.

Desde los servicios de emergencia se recomienda extremar la precaución en carretera, evitar atravesar zonas inundables y consultar las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en la evolución del episodio. Aunque el aviso es de nivel amarillo, la persistencia de las lluvias durante varias horas consecutivas obliga a mantener la atención en el área del Estrecho durante la noche del martes y la mañana del miércoles.

Viento, tormentas y calima

El episodio viene acompañado de aire frío descolgándose desde el Atlántico, lo que favorecerá chubascos y tormentas que podrían intensificarse al final del martes y durante el miércoles. Además, en el entorno del Estrecho y puntos del litoral andaluz se esperan rachas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Las lluvias podrán ir acompañadas de barro debido al polvo en suspensión, un fenómeno que también afectará a otras zonas del sur peninsular y el Mediterráneo.

Una temporada de borrascas histórica

Regina es la decimocuarta borrasca de gran impacto con nombre propio en lo que va de temporada invernal y la decimoséptima desde el pasado mes de octubre. Con su nombramiento, se iguala la temporada con mayor número de borrascas con nombre, la de 2023/24, cuando la número 17 —Renata— fue designada a mediados de abril.

En los últimos meses, sucesivos temporales han dejado importantes daños materiales, especialmente en Andalucía, aunque también han contribuido a recuperar notablemente los niveles de los embalses tras periodos de sequía severa.

Para el área del Estrecho, el foco inmediato está puesto en la noche del martes y la mañana del miércoles, cuando las lluvias podrían descargar con mayor intensidad. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en carretera, evitar zonas inundables y seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en la evolución de la borrasca.

Situación de los embalses

La llegada de la nueva borrasca coge a los embalses que abastecen al Campo de Gibraltar muy cerca del límite de su capacidad total, según los datos oficiales de la Red Hidrosur, actualizados a fecha de 2 de marzo de 2026. En conjunto, el sistema de embalses del Campo de Gibraltar suma actualmente más de 148 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa cerca del 91,4 % de su capacidad global de 162,32 hm³. Estos valores superan con creces los del año pasado por estas mismas fechas, cuando el volumen embalsado era considerablemente menor.

En concreto, el embalse de Charco Redondo, situado en Los Barrios, almacena actualmente 72,99 hectómetros cúbicos, lo que supone el 92,2% de su capacidad máxima, fijada en 79,17 hm³. Se trata de un nivel muy elevado para estas fechas y muy superior al registrado hace un año.

Por su parte, el embalse de Guadarranque, en Castellar de la Frontera, acumula 75,32 hectómetros cúbicos, alcanzando el 90,6% de su capacidad total (83,15 hm³).

El embalse de Almodóvar, en Tarifa, el más pequeño de los tres, tiene 4,19 hm³ embalsados, lo que equivale a aproximadamente el 94 % de su capacidad total (4,44 hm³)

Estos datos reflejan una recuperación muy significativa de las reservas hídricas tras los episodios de lluvias registrados en los últimos meses. Según la información comparativa disponible en Hidrosur, los niveles actuales duplican ampliamente los registrados en el mismo periodo del año pasado.

La situación supone un importante alivio para el abastecimiento urbano e industrial de la comarca, históricamente condicionada por episodios de sequía recurrentes. No obstante, los responsables de la gestión hídrica continúan realizando un seguimiento constante de la evolución de las reservas y de las aportaciones a los embalses en función de las precipitaciones previstas para las próximas semanas.