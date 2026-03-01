Algeciras cifra en más de 1,5 millones los daños por el tren de borrascas en equipamientos municipales

El Ayuntamiento de Algeciras ha cuantificado en más de 1,5 millones de euros los daños provocados por el tren de borrascas de los meses de enero y febrero en equipamientos municipales, centros educativos y culturales. La entidad local prevé remitir este lunes al Gobierno la documentación técnica con la valoración económica detallada, tal y como se acordó el viernes en una reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

El impacto económico preliminar abarca daños por 1 millón de euros en los centros educativos, más reparaciones estimadas en 300.000 euros en centros municipales y otros 250.000 euros en daños en los centros culturales.

A estas cifras se suman actuaciones urgentes pendientes en caminos públicos, la Jefatura de la Policía Local, la red de semáforos y diversas vías urbanas, así como los daños en las redes que gestiona Emalgesa. El Ayuntamiento también ha hecho hincapié en el desgaste de las carreteras de acceso, agravado por la acumulación masiva de camiones durante el cierre preventivo del Puerto de Algeciras, y en la problemática del vertedero del Cobre, que ha registrado un incremento del 500% en los lixiviados, obligando a intensificar las labores de gestión y transporte durante el próximo mes.

El Ayuntamiento ha explicado en una nota que actuó "desde el primer momento" mediante intervenciones de emergencia en puntos críticos como las calles Caracola, el Teatro Municipal Florida —cuya reparación permitió la celebración del Carnaval— y los centros educativos San Bernardo y Blanca de los Ríos, garantizando en todo momento la seguridad ciudadana. La entidad local apunta que gracias a las obras del colector de la Cuesta del Rayo o en la Avenida Diputación (Rinconcillo), se han logrado evitar daños de mayor gravedad en la ciudad.

Tras el encuentro en Cádiz, la administración local ha subrayado su disposición a colaborar con el resto de instituciones, al tiempo que se ha trasladado la firme exigencia de que el compromiso de ayudas se traduzca en una respuesta rápida y eficaz. “Ante esta situación excepcional, pediremos y exigiremos que las administraciones central y autonómica actúen con la agilidad que la ciudad requiere. Es fundamental que los recursos lleguen cuanto antes para restaurar los servicios públicos y la infraestructura urbana de los algecireños”, según el Ayuntamiento.