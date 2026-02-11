El Ayuntamiento repara de urgencia el Teatro Florida para el Carnaval

El Ayuntamiento de Algeciras ha emprendido obras de urgencia para reparar las filtraciones de agua en el Teatro Florida, recinto cultural que acogerá desde el próximo sábado 14 actos del Carnaval.

Los trabajos se centran en la reparación de filtraciones localizadas en el encuentro de la cubierta con el torreón del escenario. Estas filtraciones han provocado la acumulación de humedad y el empapamiento de varios paneles de pladur situados sobre el falso techo, justo encima del borde del escenario. Ante esta situación, y como medida preventiva, se está procediendo a la retirada de los paneles afectados "para así garantizar la seguridad de la instalación tanto para los trabajadores, como para los usuarios del teatro", según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

El Concurso de Agrupaciones Carnavalescas dará comienzo el sábado 14 de febrero en el Teatro Municipal Florida, escenario previsto para todas las fases del certamen, desde las semifinales hasta la gran final, fijada para el 19 de febrero.

El pregón del Carnaval, inicialmente previsto para el martes 10 por la tarde se ha trasladado al 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, mientras que la venta de abonos se ha aplazado 24 horas.

Cuatro semifinales en cinco días

El concurso arrancará el sábado 14 de febrero a las 20:00 con la primera semifinal, que reunirá sobre el escenario a agrupaciones infantiles y adultas de Algeciras, Tarifa, Los Barrios y La Línea. Abrirán la noche la chirigota infantil Los Pupa de Algeciras y Ya no puedo caminar, de Tarifa, seguidas por la comparsa Los Artificiales y la chirigota Los Aristotiesos. Tras el descanso, será el turno de propuestas como La IA de su madre, Las Cableadas o Los Trapos Sucios.

La segunda semifinal, el domingo 15 a las 20:00, contará con la participación de colectivos sociales y agrupaciones consolidadas, como Apadis El Bosque, Los del Vapercito, Después de 30 años o la comparsa 1801, en una sesión que volverá a llenar de acentos campogibraltareños el Florida.

El lunes 16, desde las 20:30, se celebrará la tercera semifinal, con nombres como Sin novedad en el frente, La Gracia Divina o Esta noche toco pelo, mientras que la cuarta y última semifinal tendrá lugar el martes 17, también a las 20:30, con agrupaciones como Tu cara me suena, La Junquillera, Los Delirantes o A quién le importa.