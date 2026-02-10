El Carnaval de Algeciras arranca el 14 de febrero en el Teatro Florida con sol garantizado y el edificio bajo lupa

La caída de azulejos de cerámica y las grietas en la fachada obligaron, hace meses, a acordonar una de las calles laterales del Teatro Florida por riesgo para los viandantes.

El Carnaval Especial de Algeciras 2026 ya tiene calendario definitivo, aunque no exento de incertidumbre. El Ayuntamiento ha confirmado este martes que el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas dará comienzo el sábado 14 de febrero en el Teatro Municipal Florida, escenario previsto para todas las fases del certamen, desde las semifinales hasta la gran final, fijada para el 19 de febrero.

La confirmación llega después de varios días marcados por las dudas sobre el estado del Florida, salpicado por goteras y problemas estructurales agravados por las intensas lluvias, una situación adelantada por Europa Sur y que ha obligado a acelerar informes técnicos para garantizar la seguridad del recinto.

No obstante, el Consistorio podría haber aprovechado el pronóstico favorable de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para tomar esta decisión, ya que entre los días 14 y 17 de febrero se prevé sol y ni una sola gota de lluvia sobre Algeciras, una circunstancia que aliviaría temporalmente los problemas derivados de las filtraciones en el edificio.

En paralelo, el Consistorio ha anunciado cambios en el programa: el pregón del Carnaval, inicialmente previsto para este martes por la tarde (con un 85% de probabilidad de precipitaciones, según la Aemet) se traslada al 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, mientras que la venta de abonos se ha aplazado 24 horas.

Relacionado El Teatro Florida de Algeciras hace aguas y el Carnaval Especial 2026 queda en el aire

Cuatro semifinales en cinco días

El concurso arrancará el sábado 14 de febrero a las 20:00 con la primera semifinal, que reunirá sobre el escenario a agrupaciones infantiles y adultas de Algeciras, Tarifa, Los Barrios y La Línea. Abrirán la noche la chirigota infantil Los Pupa de Algeciras y Ya no puedo caminar, de Tarifa, seguidas por la comparsa Los Artificiales y la chirigota Los Aristotiesos. Tras el descanso, será el turno de propuestas como La IA de su madre, Las Cableadas o Los Trapos Sucios.

La segunda semifinal, el domingo 15 a las 20:00, contará con la participación de colectivos sociales y agrupaciones consolidadas, como Apadis El Bosque, Los del Vapercito, Después de 30 años o la comparsa 1801, en una sesión que volverá a llenar de acentos campogibraltareños el Florida.

El lunes 16, desde las 20:30, se celebrará la tercera semifinal, con nombres como Sin novedad en el frente, La Gracia Divina o Esta noche toco pelo, mientras que la cuarta y última semifinal tendrá lugar el martes 17, también a las 20:30, con agrupaciones como Tu cara me suena, La Junquillera, Los Delirantes o A quién le importa.

El secreto a voces

Aunque el problema se ha manejado con cierto secretismo, el deterioro del Florida es desde hace tiempo un secreto a voces. “Goteras de la leche”, “cae agua por todas partes, incluso sobre las butacas”, comentan fuentes consultadas por Europa Sur. Hay quien asegura que llueve más dentro que fuera y quien ha visto caer agua como si el teatro hubiera decidido, por fin, ser una piscina cubierta.

De hecho, desde hace meses, los amantes de los objetos inservibles —esa cofradía silenciosa que toda ciudad alberga— recogen del suelo los pequeños azulejos azulados y verdosos que se desprenden de la fachada del edificio, como si fueran restos arqueológicos de un naufragio urbano. Piezas mínimas de un teatro que se deshace a pellizcos.

Pequeños azulejos azulados y verdosos que se desprenden a diario de la fachada del Teatro Florida. / Claudio Palma

Ese deterioro coincide con una cascada de cancelaciones y aplazamientos de espectáculos en el Florida, siempre justificados por la “situación climatológica”. En las últimas semanas se han suspendido funciones como Humorista de Guardia, de José Luis Galero; el concierto de Marta Soto; la XXIX Gala del Deporte 2026; o la obra Pijamas para seis. Todas, casualmente, por la lluvia. Como si el Florida fuera un edificio tan sensible que solo puede funcionar en días despejados y con brisa leve.

Un problema que viene de lejos

Ya en octubre de 2024 este periódico alertó del grave deterioro de la fachada del teatro, con desprendimientos visibles de los azulejos de cerámica vidriada y grietas que obligaron incluso a acordonar una de las calles laterales por riesgo para los viandantes. En mayo de 2025, el PSOE de Algeciras exigió una reparación urgente, denunciando que los daños llevaban meses sin atenderse y acusando al equipo de gobierno de reaccionar siempre “tarde y mal”.

Relacionado El PSOE de Algeciras exige el arreglo urgente de la fachada del Teatro Florida

El Florida, inaugurado en 1945 y de titularidad municipal desde 1985, fue objeto de una profunda restauración que culminó en 2011, con una inversión de 6,5 millones de euros financiada por la Diputación de Cádiz. Aquella intervención supuso la demolición casi total del edificio, conservando únicamente la fachada de inspiración expresionista. Desde entonces, el mantenimiento ha sido, como mínimo, discutible.