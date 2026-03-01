San Roque acogerá la oficina de atención a los afectados por los temporales en el Campo de Gibraltar

San Roque acogerá la oficina de atención integral para los afectados por el reciente tren de borrascas en el Campo de Gibraltar. Así lo ha confirmado el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, quien ha expresado su satisfacción por la implantación de este dispositivo del Ministerio de Política Territorial, en el que Andalucía contará con un total de 14 sedes.

La oficina de San Roque estará ubicada en el antiguo edificio de Hacienda, en la calle Higuera, y comenzará a prestar servicio a lo largo de la próxima semana en horario de mañana. Para garantizar una gestión ágil y profesional, contará con un equipo de cuatro personas: tres técnicos especialistas y un administrativo, provenientes tanto de la Administración General del Estado como de la empresa pública Tragsa, encargados de la valoración de daños y la tramitación de expedientes.

Ruiz Boix ha subrayado la importancia de esta medida para agilizar las ayudas directas a los ciudadanos, evitando que la burocracia sea un obstáculo para la recuperación. Entre las prestaciones previstas se incluyen 150 euros diarios para desalojados, indemnizaciones por daños en viviendas y fallecimientos, así como apoyo específico a industrias, comercios y al sector primario, con más de 2.800 millones de euros destinados a su recuperación. Asimismo, se ha habilitado un fondo de 2.000 millones de euros para los ayuntamientos, que permitirá reconstruir infraestructuras y servicios esenciales.

El alcalde ha recordado que el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia y la comarca se evidenció el pasado 6 de febrero durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de San Roque, y ha agradecido el paquete de medidas urgentes aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de febrero. “Lo más importante es que la atención sea cercana y efectiva, facilitando a los ciudadanos la tramitación de las ayudas sin desplazamientos innecesarios”, ha afirmado Ruiz Boix.