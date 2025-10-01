Los embalses del Campo de Gibraltar arrancan el año hidrológico al 68% y con agua para más de dos años de consumo

El pantano de Charco Redondo, este 1 de octubre en el estreno del nuevo año hidrológico 2025-2026.

El Campo de Gibraltar estrena este 1 de octubre un nuevo año hidrológico 2025-2026 con una noticia que invita al optimismo: los tres embalses de la comarca almacenan en conjunto 113,8 hectómetros cúbicos de agua, lo que equivale a un 67,7% de su capacidad total. Una cifra que asegura el abastecimiento humano, agrícola e industrial durante más de dos años y medio sin necesidad de nuevas aportaciones.

El año hidrológico, que se extiende del 1 de octubre al 30 de septiembre, es la referencia que utilizan meteorólogos e hidrólogos para medir lluvias, sequías y reservas.

Los embalses, uno a uno

Charco Redondo (Los Barrios), el gran pulmón hídrico de la comarca, se encuentra al 59,26% de su capacidad , con 46,9 hectómetros cúbicos embalsados. Hace justo un año apenas alcanzaba los 17,7 hm³ , lo que refleja una recuperación espectacular tras un ciclo especialmente seco.

(Los Barrios), el gran pulmón hídrico de la comarca, se encuentra al , con embalsados. Hace justo un año apenas alcanzaba los , lo que refleja una recuperación espectacular tras un ciclo especialmente seco. Guadarranque (Castellar de la Frontera) es el que presenta mejor estado, al 76,66% , con 63,7 hm³ de agua almacenada. En 2024, en la misma fecha, se situaba en 28,6 hm³ , menos de la mitad que ahora.

(Castellar de la Frontera) es el que presenta mejor estado, al , con de agua almacenada. En 2024, en la misma fecha, se situaba en , menos de la mitad que ahora. Almodóvar (Tarifa), el más pequeño y expuesto a la falta de lluvias, mantiene una estabilidad sorprendente: hoy se encuentra al 55,81%, con 3,17 hm³, frente a los 3,00 hm³ de hace un año.

El Guadarranque lidera la recuperación, con un 76,6%, seguido de Charco Redondo (59,2%), en la foto, y Almodóvar (55,8%). / Vanessa Pérez

Comparativa histórica

En conjunto, los embalses sumaban 49,3 hm³ en octubre de 2024. Doce meses después, la cifra se dispara hasta los 113,8 hm³, un incremento de 64,5 hectómetros cúbicos que multiplica por más de dos el agua disponible.

La comarca demanda anualmente unos 46 hm³ para abastecimiento humano, regadío, industria y turismo. Con las reservas actuales, la capacidad de los pantanos cubriría dos años y casi seis meses de consumo sin aportaciones adicionales, lo que aporta tranquilidad tras varios ejercicios marcados por la amenaza de restricciones.

Un arranque esperanzador

La evolución del año hidrológico será clave para consolidar esta recuperación. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta referencia temporal es fundamental para analizar el impacto de las lluvias y medir la severidad de las sequías.

Por ahora, el Campo de Gibraltar parte con ventaja: los pantanos no solo han resistido la escasez de precipitaciones de años anteriores, sino que encaran este nuevo ciclo con unas reservas que no se recordaban en la última década.