Los embalses del Campo de Gibraltar arrancan el año hidrológico al 68% y con agua para más de dos años de consumo
El 1 de octubre marca el inicio del nuevo año hidrológico con los pantanos de Charco Redondo, Guadarranque y Almodóvar en el mejor estado de la última década, duplicando las reservas respecto al año pasado
El Campo de Gibraltar estrena este 1 de octubre un nuevo año hidrológico 2025-2026 con una noticia que invita al optimismo: los tres embalses de la comarca almacenan en conjunto 113,8 hectómetros cúbicos de agua, lo que equivale a un 67,7% de su capacidad total. Una cifra que asegura el abastecimiento humano, agrícola e industrial durante más de dos años y medio sin necesidad de nuevas aportaciones.
El año hidrológico, que se extiende del 1 de octubre al 30 de septiembre, es la referencia que utilizan meteorólogos e hidrólogos para medir lluvias, sequías y reservas.
Los embalses, uno a uno
- Charco Redondo (Los Barrios), el gran pulmón hídrico de la comarca, se encuentra al 59,26% de su capacidad, con 46,9 hectómetros cúbicos embalsados. Hace justo un año apenas alcanzaba los 17,7 hm³, lo que refleja una recuperación espectacular tras un ciclo especialmente seco.
- Guadarranque (Castellar de la Frontera) es el que presenta mejor estado, al 76,66%, con 63,7 hm³ de agua almacenada. En 2024, en la misma fecha, se situaba en 28,6 hm³, menos de la mitad que ahora.
- Almodóvar (Tarifa), el más pequeño y expuesto a la falta de lluvias, mantiene una estabilidad sorprendente: hoy se encuentra al 55,81%, con 3,17 hm³, frente a los 3,00 hm³ de hace un año.
Comparativa histórica
En conjunto, los embalses sumaban 49,3 hm³ en octubre de 2024. Doce meses después, la cifra se dispara hasta los 113,8 hm³, un incremento de 64,5 hectómetros cúbicos que multiplica por más de dos el agua disponible.
La comarca demanda anualmente unos 46 hm³ para abastecimiento humano, regadío, industria y turismo. Con las reservas actuales, la capacidad de los pantanos cubriría dos años y casi seis meses de consumo sin aportaciones adicionales, lo que aporta tranquilidad tras varios ejercicios marcados por la amenaza de restricciones.
Un arranque esperanzador
La evolución del año hidrológico será clave para consolidar esta recuperación. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta referencia temporal es fundamental para analizar el impacto de las lluvias y medir la severidad de las sequías.
Por ahora, el Campo de Gibraltar parte con ventaja: los pantanos no solo han resistido la escasez de precipitaciones de años anteriores, sino que encaran este nuevo ciclo con unas reservas que no se recordaban en la última década.
Los datos de Hidrosur
Embalses a 1 de octubre de 2025 (inicio del año hidrológico):
- Charco Redondo: 59,26% (46,92 hm³ / 79,17 hm³)
- Guadarranque: 76,66% (63,74 hm³ / 83,15 hm³)
- Almodóvar: 55,81% (3,17 hm³ / 5,68 hm³)
Conjunto de los tres pantanos:
- Capacidad total: 168 hm³
- Agua embalsada hoy: 113,83 hm³
- Porcentaje global: 67,76%
Comparativa respecto al 1 de octubre de 2024:
- Agua almacenada entonces: 49,35 hm³
- Agua almacenada hoy: 113,83 hm³
- Diferencia: +64,48 hm³, es decir, más del doble que hace un año
Abastecimiento para la comarca:
- La demanda anual del Campo de Gibraltar es de unos 46 hm³
- Con el volumen actual, habría reservas para 2 años y casi 6 meses (2,47 años)
