Muere el tripulante de una narcolancha tras una colisión con una patrullera de la Guardia Civil en Algeciras

Una persona que iba a bordo de una narcolancha ha muerto en la madrugada de este sábado tras colisionar su embarcación con la patrullera de la Guardia Civil Río Navia en aguas cercanas a Cala Arena, en Algeciras.

El incidente, según fuentes de la Benemérita, ha tenido lugar cuando los agentes trataban de impedir que los traficantes tratasen de alijar numerosos fardos de hachís en ese punto de la costa.

Los agentes que tripulaban la embarcación se encuentran en buen estado, aunque por el momento no se tiene noticia que este suceso haya dejado detenidos ni del paradero de la narcolancha.

Cala Arenas. / @navarromescua

Antecedentes recientes

El narcotráfico ha dejado varias víctimas mortales en el último año en las costas andaluzas, reflejo de la creciente peligrosidad de las persecuciones en el Estrecho y la desembocadura del Guadalquivir.

El caso más reciente se produjo el pasado febrero, cuando un joven marroquí de 23 años perdió la vida tras lanzarse al mar durante una persecución de la Guardia Civil a una narcolancha cargada de fardos de droga, a unas 20 millas de la desembocadura del Guadalquivir. Pese a que los agentes le arrojaron salvavidas y dos de ellos se lanzaron al agua para socorrerlo, fue hallado sin vida. En el mismo suceso otro tripulante resultó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital, mientras que los tres acompañantes, residentes en Algeciras, quedaron detenidos y serán juzgados en la Audiencia Nacional.

También en febrero de 2025, otro narcotraficante de 32 años, natural de Barbate, falleció en un operativo en aguas de Tarifa. El incidente se produjo en el marco de una intervención contra el tráfico de hachís en la zona, en la que la presión sobre las organizaciones dedicadas al contrabando marítimo se ha intensificado en los últimos años.

El 14 de noviembre de 2024, otro joven de 22 años, vecino de La Línea, perdió la vida en el Guadalquivir al colisionar la narcolancha en la que viajaba contra la patrullera Río Irati de la Guardia Civil. La violencia del impacto provocó graves daños en la embarcación oficial, hasta el punto de que su capitán se vio obligado a embarrancarla para evitar su hundimiento. Los agentes intentaron reanimar al tripulante, pero no pudieron salvarlo. En ese mismo suceso, dos guardias civiles resultaron heridos.

El 1 de septiembre de 2024 se produjo otro episodio mortal en Sanlúcar, cuando una operación contra el narcotráfico que impidió el alijo de 121 fardos de hachís terminó con un fallecido y cuatro heridos graves. La persecución culminó con el vuelco de una de las embarcaciones que huía a máxima potencia, lo que provocó la tragedia.