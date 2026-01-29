Tesorillo, incomunicado tras el cierre de todas las carreteras y sin colegios

Fotos del temporal de lluvia y viento por la borrasca Kristin en Jimena de la Frontera, San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo ha informado de que, en estos momentos, todas las carreteras de acceso al municipio permanecen cortadas al tráfico, según la última actualización del estado de las vías.

Desde el consistorio se indica que la situación está siendo seguida de cerca y que en cuanto se restablezca la circulación se comunicará oficialmente a través de los canales habituales.

Asimismo, por indicación de la Junta de Andalucía, quedan suspendidas las clases durante la jornada de hoy en el municipio. Esta medida ya está siendo comunicada a los centros educativos y a las familias afectadas.

El Ayuntamiento ha pedido máxima precaución a vecinos y visitantes y recuerda que, ante cualquier situación de emergencia, se debe contactar de inmediato con el servicio de emergencias 112.

Las autoridades locales recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y aseguran que se seguirá informando ante cualquier novedad.