Jimena extrema la vigilancia del río Hozgarganta tras la previsión de lluvias con hasta 80 litros en 12 horas

Fotos del temporal de lluvia y viento por la borrasca Kristin en Jimena de la Frontera, San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha informado de la activación del aviso naranja por lluvias en el municipio para este jueves, 29 de enero de 2026, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El municipio acumula ya múltiples episodios de lluvia intensas en apenas tres semanas, con el desbordamiento de los ríos Hozgarganta y Guadiaro en varias ocasiones que le llevan a extremar la vigilancia.

El aviso estará vigente entre las 10:00 y las 21:00, ante la previsión de precipitaciones intensas que podrían alcanzar los 80 milímetros acumulados en 12 horas, lo que supone un riesgo importante para la población.

Ante esta situación, el Plan de Emergencia Municipal continúa activo en Nivel 1, manteniéndose desplegado todo el dispositivo de emergencias por parte del Ayuntamiento para garantizar la seguridad ciudadana y atender cualquier incidencia que pueda producirse.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento ha anunciado que los parques y los cementerios municipales permanecerán cerrados durante toda la jornada. Asimismo, se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

El Ayuntamiento recuerda que, ante cualquier incidencia, se debe contactar inmediatamente con el 112 Andalucía.

Desde el gobierno municipal se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para minimizar riesgos y afrontar este episodio meteorológico con la máxima seguridad posible.

Avería eléctrica

El Ayuntamiento de Jimena informa de una avería en la red de suministro eléctrico de Endesa, detectada por la empresa distribuidora e-Distribución, como consecuencia de la subida del caudal del río Guadiaro, que ha provocado la inundación de infraestructuras eléctricas.

La incidencia está afectando a diversas zonas del municipio, entre las que se encuentran Marchenilla, el Camino de la Colada del Salado, La Barca Moreno, Sambana, La Herradura, El Esparragal, el Camino de Barranca Bermeja, así como áreas colindantes.

Según ha trasladado e-Distribución, los técnicos se encuentran actualmente gestionando la incidencia, aunque los trabajos de reparación están condicionados por el nivel del caudal del río, ya que es necesario que descienda para poder acceder con seguridad al Centro de Transformación afectado y proceder a la restitución del suministro.

Desde el Ayuntamiento se mantiene un seguimiento continuo de la situación y se informará a la ciudadanía de cualquier novedad relevante. Asimismo, se solicita comprensión a las personas afectadas y se recomienda extremar la precaución en las zonas próximas al cauce del río.

Resto de la comarca

En el resto del Campo de Gibraltar, el temporal dará una tregua este jueves, aunque se mantiene el aviso amarillo por fenémenos costeros hasta las 15:00 con viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinado del oeste que dejará olas de hasta cuatro metros.