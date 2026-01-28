El tiempo da una tregua el jueves, aunque volverá a llover con intensidad por la noche

Fotos del temporal de lluvia y viento por la borrasca Kristin en Jimena de la Frontera, San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo

El Campo de Gibraltar experimentará una jornada de mejora relativa este jueves 29 de enero, con una tregua significativa durante las horas centrales del día. Sin embargo, Jimena de la Frontera volverá a estar bajo aviso naranja por lluvias persistentes de 10:00 a 20:00 con acumulados previstos de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras el paso de las borrascas Joseph y Kristin que han azotado la comarca durante el martes y miércoles, el jueves se presenta con algo más de tranquilidad. La madrugada y primeras horas de la mañana (00:00-12:00) aún registrarán lluvias débiles residuales, con probabilidades cercanas al 60-70% en los primeros tramos horarios. No obstante, la intensidad será inferior a la de jornadas anteriores, permitiendo una progresiva estabilización de la atmósfera hacia mediodía.

Entre las 12:00 y las 18:00 predominarán las de nubes y claros, cielo parcialmente nuboso y una drástica reducción de la probabilidad de precipitación. Sin embargo, a partir de las 18:00 volverán a hacer acto de presencia las nubes, y desde las 21:00 hasta medianoche se prevé un episodio de lluvias moderadas a fuertes, concentrando la mayor parte del acumulado diario en apenas tres horas.

A pesar de la mejora diurna, Jimena de la Frontera permanece bajo aviso naranja por precipitaciones entre las 10:00 y las 20:00, según las previsiones más recientes de Aemet. El municipio acumula ya múltiples episodios de lluvia intensas en apenas tres semanas, con el desbordamiento de los ríos Hozgarganta y Guadiaro en varias ocasiones.

Los 80 litros por metro cuadrado previstos en 12 horas, aunque inferiores a los acumulados de días anteriores, siguen siendo considerable dado el estado de saturación del terreno tras las precipitaciones de las últimas semanas. El Ayuntamiento mantiene activado el Plan de Emergencias Municipal en fase de preemergencia, con parques públicos y cementerios cerrados como medida preventiva.

El jueves no traerá únicamente lluvias como complicación meteorológica. El viento del oeste se mantendrá constante durante toda la jornada, con velocidades medias de 27-35 km/h y rachas que alcanzarán los 55-75 km/h, especialmente en horas de tarde y noche. Este componente eólico prolonga la inestabilidad y limita ciertas operaciones en el Estrecho, donde sigue en vigor el aviso amarillo por fenómenos costeros.

A partir de viernes 30 de enero, se espera la entrada de aire mucho más frío desde el norte, lo que provocará el fin de este episodio húmedo y la progresiva estabilización de la atmósfera. El anticiclón comenzará a consolidarse, abriendo paso a condiciones más tranquilas en los días posteriores, aunque con temperaturas significativamente más bajas.