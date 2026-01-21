Ingrid apunta al Estrecho: un carrusel de borrascas pone en jaque al Campo de Gibraltar hasta final de enero

Temporales atlánticos duros, frentes activos y varios días de tiempo revuelto. Y un nombre propio que conviene no olvidar: Ingrid.

El Campo de Gibraltar y el entorno del Estrecho se preparan para varios días de tiempo adverso sin apenas tregua. Una profunda y atípica borrasca, bautizada como Ingrid, será la protagonista de un episodio meteorológico de alto impacto que se dejará sentir con fuerza entre este miércoles 21 y el domingo 25 de enero, en plena sucesión de temporales procedentes del Atlántico.

Mientras el temporal Harry pierde intensidad en el Mediterráneo, el Atlántico toma el relevo con contundencia. Los modelos meteorológicos, especialmente la última salida del ECMWF (modelo europeo de referencia), dibujan un escenario poco habitual: un auténtico carrusel de borrascas descendiendo a nuestra latitud una tras otra, cargadas de frentes activos, lluvias generosas y vientos cada vez más intensos.

Lluvia, viento y mala mar: el cóctel del Estrecho

Las zonas del Estrecho figuran entre las más expuestas. Se esperan precipitaciones persistentes, fuertes rachas de viento de poniente y suroeste y un temporal marítimo-costero duro, especialmente de cara al fin de semana. El viento será otro de los grandes protagonistas, con rachas que irán ganando intensidad conforme se acerquen y crucen nuevas borrascas, algunas de las cuales podrían ser nombradas oficialmente por su alto impacto.

De hecho, las rachas previstas para este miércoles 21 ya marcan el inicio de un episodio que tendrá continuidad el sábado y el domingo (24 y 25 de enero), coincidiendo con el paso de los sistemas más profundos.

Primeras consecuencias: cancelaciones en el puerto de Tarifa

El temporal ya está teniendo efectos directos en la actividad diaria del Estrecho. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha informado de la suspensión de las salidas marítimas entre Tarifa y Tánger a partir de las 10:00 de este miércoles, como consecuencia del fuerte viento y la lluvia.

Según la APBA, la única salida operativa será la de las 9:00, quedando canceladas nueve conexiones de las navieras Balearia y AML entre las 10:00 y las 21:00. Esto supone que la conexión desde Tánger permanecerá inoperativa durante toda la jornada.

La línea Algeciras–Tánger Med, en cambio, se mantiene operativa, aunque se recomienda a los pasajeros consultar posibles incidencias a lo largo del día.

Aviso amarillo por lluvias en el Campo de Gibraltar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo para este miércoles un aviso amarillo por precipitaciones en el Campo de Gibraltar y la Sierra de Grazalema.

Se prevén hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de hasta 40 litros en 12 horas, con el aviso vigente entre las 15:00 y las 23:59.

Según el desglose horario de la Aemet, las lluvias comenzarán a intensificarse a partir de las 16:00, alcanzando su punto álgido entre las 20:00 y las 22:00, franja en la que se espera la mayor concentración de agua.

Un episodio que va para largo

Desde la Aemet advierten de que este no será un episodio aislado. “Comenzamos hoy miércoles otro nuevo episodio de precipitaciones en Andalucía, con la llegada de nuevas borrascas atlánticas con frentes asociados. Las lluvias podrán ser intensas durante la tarde-noche, especialmente en Cádiz, y vendrán acompañadas de rachas de viento localmente fuertes”, señala el organismo.

Las previsiones oficiales apuntan a lluvias al menos hasta el martes 27 de enero, con momentos de tormenta y vientos cercanos a los 40 km/h, aunque otros modelos menos conservadores extienden este escenario hasta finales de mes.

Ingrid, el nombre a recordar

En resumen, temporales atlánticos duros, frentes activos y varios días de tiempo revuelto. Y un nombre propio que conviene no olvidar: Ingrid.

Todo apunta a que el próximo fin de semana será la borrasca más profunda del hemisferio norte, la más intensa por campos de presión. Andalucía se encuentra relativamente alejada de su núcleo, por lo que los efectos más extremos se darán en otras regiones, pero el Estrecho y el Campo de Gibraltar también notarán su influencia.

Precaución, paraguas a mano y atención a los avisos: el Atlántico ha tomado el mando y no piensa soltarlo en unos días.