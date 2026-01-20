¿A qué horas se espera lluvia este miércoles 21 de enero en el Campo de Gibraltar?

Vuelta a sacar los paraguas y los chubasqueros. La lluvia regresa al Campo de Gibraltar a partir de este miércoles 21 de enero y se quedará el resto de la semana en la zona del Estrecho, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas subirán sus mínimas a 9 grados centígrados y el viento soplará con fuerza desde el noroeste, desde el poniente. La mayor cantidad de agua se espera en el interior, en torno a Castellar de la Frontera.

Tras un martes en el que no esperan precipitaciones, con el termómetro oscilando entre los 7 y los 14 grados centígrados, a partir de este miércoles 21 de enero, de nuevo llegarán frentes asociados a una depresión que se irá descolgando. De nuevo, las previsiones anuncian lluvias en buena parte de Andalucía durante la semana.

¿A qué horas se espera lluvia este miércoles? A partir de las 5:00 de la mañana, la concentración de nubes provocará las primeras precipitaciones entre las 8:00 y las 9:00 en Algeciras con una pequeña tregua hasta el mediodía. A partir de las 14:00, la Aemet marca lluvias que se irán incrementando desde las 17:00 horas con 1 litro de agua por metro cuadrado, 2 litros a las 18:00 y 4 litros por metro cuadrado entre las 20:00 y las 22:00, la franja de mayor concentración de agua.

En La Línea y San Roque estas previsiones incluyen tormentas desde las 19:00 y una tarde lluviosa desde las 16:00 con hasta 5 litros de agua por metro cuadrado a las 22:00 horas.

La mayor cantidad de lluvia en Los Barrios se espera con 6 litros de agua por metro cuadrado a las 22:00. Tras un arranque de día con 0,5 mm sobre las 8:00, el municipio barreño estará bajo un cielo lluvioso desde las 15:00 hasta casi la madrugada.

Tarifa también estará pasada por agua toda la tarde con las mayores precipitaciones en torno a las 20:00, con hasta 6 litros de agua por metro cuadrado y mucha agua desde las 17:00. En la ciudad del viento se espera un poniente fuerte que irá aumentando según se acerque el fin de semana.

En los municipios del interior de la comarca, los más castigados tras la reciente borrasca Francis, no se librarán de estas nuevas lluvias. Castellar se lleva la palma con hasta 10 litros por metro cuadrado sobre las 21:00 horas. En Jimena, la previsión marca hasta 5 litros por metro cuadrado alrededor de la misma hora, una previsión similar a la de San Martín del Tesorillo.