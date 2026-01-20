La Junta abre el desagüe de fondo del pantano de Guadarranque ante la llegada de un nuevo tren de borrascas

La Junta de Andalucía ha ordenado este martes, 20 de enero, la apertura del desagüe de fondo del pantano de Guadarranque, una maniobra preventiva que se prolongará durante 24 horas con un caudal de salida de 40 metros cúbicos por segundo. El objetivo es claro: rebajar el nivel del embalse hasta el 90% de su capacidad y disponer así de volumen de resguardo suficiente ante la previsión de lluvias persistentes y localmente intensas en los próximos días en el Campo de Gibraltar.

El embalse de Guadarranque, ubicado en el término municipal de Castellar de la Frontera, se encuentra actualmente al 91,1% de su capacidad, según los datos en tiempo real de la red Hidrosur, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de Andalucía. Esto supone 75,72 hectómetros cúbicos almacenados de un máximo de 83,15 hm³, una cifra elevada que aconseja anticiparse al nuevo episodio de precipitaciones.

Lluvias a partir de este miércoles y durante casi una semana

La decisión llega en vísperas de un cambio significativo del tiempo. La lluvia regresará a Castellar y al conjunto del Campo de Gibraltar a partir de este miércoles, 21 de enero, y lo hará de forma prolongada. La previsión apunta a una borrasca de largo recorrido, con precipitaciones que podrían extenderse, como mínimo, hasta el martes 27 de enero.

Según los modelos meteorológicos, un potente bloqueo anticiclónico en latitudes altas desviará las borrascas atlánticas hacia el sur de Europa. Este patrón abrirá el conocido como pasillo del Atlántico, permitiendo la entrada sucesiva de frentes muy activos. El miércoles un primer frente cruzará la península de oeste a este y, ya el jueves, se espera la llegada de otro sistema más activo, con lluvias que podrían ser localmente intensas en la zona del Estrecho.

Una medida preventiva tras el desembalse de principios de mes

No es la primera vez este invierno que Guadarranque entra en maniobra. Hace apenas dos semanas, el pasado 7 de enero, la Junta de Andalucía ordenó un desembalse controlado después de que el pantano alcanzara el 100% de su capacidad como consecuencia de las intensas lluvias asociadas a la borrasca Francis.

Entonces, el director general de Infraestructuras del Agua, Álvaro Real, explicó que el objetivo era “recuperar aproximadamente un 10% del embalse como volumen de resguardo”, aliviando agua con un caudal cercano a los 37 metros cúbicos por segundo. Aquel episodio dejó cifras excepcionales: solo el 4 de enero, el embalse recibió un volumen de agua equivalente al consumo de cinco meses de toda la comarca, con aportaciones puntuales que llegaron a 300 metros cúbicos por segundo.

Las imágenes del aliviadero en funcionamiento evidenciaron entonces la magnitud del temporal y la importancia de estas infraestructuras, no solo para almacenar agua, sino también para laminar avenidas y evitar que caudales descontrolados alcancen a las poblaciones situadas aguas abajo.

Seguridad y anticipación

La maniobra activada este martes responde, de nuevo, a criterios estrictamente técnicos y de seguridad, en un contexto de embalses muy cargados y un escenario meteorológico que invita a la prudencia. Rebajar ahora el nivel del pantano permite absorber con mayor margen las aportaciones que puedan llegar en los próximos días y minimizar riesgos en una comarca especialmente sensible a los episodios de lluvias intensas.