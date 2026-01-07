Guadarranque abre compuertas tras llenarse al 100% y comienza su desembalse por un temporal de lluvia excepcional

El pantano de Guadarranque ha comenzado este miércoles, 7 de enero, a las 7:00 de la mañana, un desembalse controlado después de alcanzar el 100% de su capacidad como consecuencia de las intensas lluvias provocadas por la borrasca Francis en el Campo de Gibraltar. La maniobra, ordenada por la Junta de Andalucía, responde a criterios estrictamente técnicos y de seguridad ante la entrada continua de agua en el embalse.

Desde el servicio de emergencia 112 Andalucía se ha pedido a los vecinos de la zona que no transiten por las zonas próximas a este embalse para prevenir riesgos ante posibles inundaciones que puedan darse en algunos lugares a consecuencia de este desembalse. A este respecto, el Ayuntamiento de Castellar ha informado también del cierre temporal al público del sendero de la mariposa monarca, que discurre por zonas cercanas a este pantano, mientras se produce esta acción.

Las imágenes del aliviadero en funcionamiento reflejan la magnitud de un episodio excepcional. Solo el pasado domingo, 4 de enero, Guadarranque recibió un volumen de agua equivalente al consumo de cinco meses de abastecimiento para toda la comarca, una cifra que da idea de la violencia y persistencia del temporal. En el momento más intenso del aguacero, el embalse llegó a registrar aportaciones de hasta 300 metros cúbicos por segundo, es decir, 300.000 litros por segundo, una cantidad comparable a concentrar medio año de lluvias en apenas veinticuatro horas.

Según los datos proporcionados por la Consejería de Agua del Campo de Gibraltar, el pantano —ubicado en el término municipal de Castellar de la Frontera— almacena actualmente 83,8 hectómetros cúbicos de agua, lo cual rebasa los 83,1 marcados por la infraestructura como capacidad límite. Esta situación viene derivada, además del agua recibida por el pantano durante las precipitaciones del pasado domingo, por las escorrentías que viene recibiendo en los últimos días. La evolución ha sido vertiginosa: en apenas una semana, desde el 29 de diciembre, el volumen embalsado ha pasado de 59,53 hm³ a alcanzar el lleno absoluto.

Guadarranque alivia agua tras un temporal excepcional. / Vanessa Pérez

La Junta de Andalucía ha subrayado que el desembalse se realiza en el momento óptimo, teniendo en cuenta tanto el caudal previsto del río como la situación de las mareas en el tramo final, donde el Guadarranque discurre desde Castellar hasta desembocar en la bahía de Algeciras, delimitando los términos municipales de Los Barrios y San Roque.

No es la primera vez que el embalse debe aliviar agua en los últimos meses. La anterior maniobra tuvo lugar el 20 de marzo de 2025, tras el paso de la borrasca Martinho, aunque entonces el pantano se encontraba al 88% de su capacidad y el desembalse fue notablemente menor.