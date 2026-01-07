Meteo
Sigue el frío este miércoles
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ

Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad

Galería gráfica

La Junta de Andalucía ordena el inicio del desembalse en el pantano de Guadarranque, en el término municipal de Castellar de la Frontera, que brió compuertas este miércoles al encontrarse al cien por cien de su capacidad tras las últimas lluvias

Guadarranque abre compuertas tras llenarse al 100% y comienza su desembalse por un temporal de lluvia excepcional

Vanessa Pérez

07 de enero 2026 - 10:49

Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
1/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
2/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
3/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
4/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
5/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
6/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
7/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
8/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
9/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
10/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
11/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
12/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
13/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ
Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad
14/14 Fotos del desembalse del pantano de Guadarranque, al límite de su capacidad / VANESSA PÉREZ

También te puede interesar

Lo último

stats