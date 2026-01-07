‘Francis’ llena los embalses de Andalucía hasta niveles no alcanzados en cinco meses

Las lluvias asociadas a la borrasca Francis, han sentado bien a los embalses andaluces. Todas las cuencas andaluzas se han visto beneficiadas de sus aportaciones, toda vez que han llegado a los lugares que, hasta el momento, habían sido menos favorecidos por las precipitaciones. Así, mientras la cuenca más importante, la del Guadalquivir, se mantiene por encima del 46%, las Mediterráneas (Granada, Almería y Málaga), las del Guadalete-Barbate en la provincia de Cádiz y la del Tinto-Odiel-Piedras en Huelva, presentan unos niveles de agua embalsada no conocidos desde hace tiempo. Todas ellas llegan por primera vez en cinco meses a superar los 6.000 hectómetros cúbicos disponibles. Esta cantidad llega justo antes de lo que debe ser la época más lluviosa del año, con lo que es más que previsible que la próxima campaña estival llegue sin las restricciones sufridas el año pasado y con el abastecimiento humano y agrícola más que garantizados.

Las tres últimas, aquellas gestionadas directamente por la Junta de Andalucía, son las que presentan unos beneficios más extremos. La del Guadalete-Barbate en la provincia de Cádiz, llegaron ayer a superar los 942 hectómetros cúbicos, después de ganar 82 respecto a la última semana del pasado año. Así, el volumen de recursos embalsados, se encuentra al 52%, con los pantanos de Charco Redondo, Hurones y Almodóvar como principales receptores de recursos. En esta cuenca sobresale el estado del Guadarranque, que se encuentra al cien por cien de su capacidad, con el de Bornos por encima del 94%.

Los pantanos de la provincia de Málaga también ganaron 30 hectómetros cúbicos en los últimos siete días. Se trata de instalaciones de menor capacidad (el mayor es del de la Viñuela que alberga un total de 164 hectómetros cúbicos). Todos ellos llegan al 56,9% de su volumen total. Los dos embalses de la provincia de Granada, Rules y Béznar, han ganado apenas un hectómetro cúbico en la última semana, aunque su capacidad es la mayor de todas las que dependen de la Consejería de Agua del Ejecutivo autonómico y rozan el 70%.

Las dos últimas representan los dos extremos. Las almerienses de Benínar y Cuevas del Almanzora, apenas llegan al 7,7% de su capacidad total de embalse que suma más de 220 hectómetros cúbicos. No obstante, los poco más de 17 que almacenan, suponen la mayor cantidad registrada en meses. Hay que aclarar también que el suministro de la población de la provincia más oriental de Andalucía está garantizado ya que proviene de las desaladoras.

El sistema Tinto-Odiel-Piedras en la provincia de Huelva es el que presenta un mayor porcentaje de agua embalsada. Sus pantanos contienen 827 hectómetros cúbicos, lo que se traduce en un 72% de su capacidad total. Destaca en esta zona la presa del Andévalo, toda vez que de sus 634 hectómetros cúbicos, contiene más de 403.

La cuenca del Guadalquivir no había tenido tanta agua embalsada desde el pasado 24 de agosto, cuando contenían 3.746 hectómetros cúbicos de agua. El último dato del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir consultado por este periódico confirma que la borrasca Francis, ha añadido apenas 30 hectómetros cúbicos a sus 49 embalses. No obstante, hay que matizar que a lo largo de los últimos siete días, varios pantanos (el de Melonares es el más significativo) han desembalsado importantes cantidades de agua; la víspera del día de Reyes, se aliviaron casi 3 hectómetros cúbicos.

El volumen de agua llega al 46,63% del total, lejos todavía del máximo anula conseguido el 11 de mayo del pasado año, cuando se llegó al 61%. Desde entonces y hasta el mes de octubre, no se habían recuperado recursos y desde ese momento, apenas se han perdido. En lo que llevamos de año hidrológico que comenzó el primero de octubre, se han ganado 353 hectómetros cúbicos.

Lo que sí se puede afirmar es que se ha confirmado el cambio de tendencia y dejado atrás la situación de sequía severa vivida en el año hidrológico 2017-18. Así, hace una década los pantanos del Guadalquivir tenían 650 hectómetros cúbicos menos de agua que en la actualidad. De esa cantidad, la mitad se ha ganado en el último año. Así, el total de agua embalsada en todos los pantanos andaluces sobrepasa esos 6.000 hectómetros cúbicos, cuando hace dos veranos, se encontraban a menos de la mitad.