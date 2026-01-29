"Si cada vez que hay una alerta naranja hay que cerrar colegios, todos los días cerraría alguno"

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, se ha pronunciado tras las críticas recibidas por no suspenderse este pasado miércoles por la mañana las clases en la comunidad autónoma como medida preventiva ante el temporal, con especial incidencia en el Campo de Gibraltar. Según ha explicado, la decisión se adoptó atendiendo a la situación concreta en cada zona y al tipo de avisos activados.

La consejera ha defendido el mantenimiento de la actividad en los centros cuando no existía un riesgo asociado. "Si cada vez que hay una alerta naranja por viento o por fenómenos costeros hay que cerrar centros educativos, todos los días cerraríamos centros educativos, y esto es un servicio público", ha manifestado antes de participar en Córdoba en el I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital: Andalucía frente el acoso.

Castillo ha expresado su creencia de que "nuestro profesorado es muy consciente de que esa prestación de servicio público supone que los centros educativos tenemos que intentar mantenerlos abiertos, porque hay que atender a nuestros niños y a nuestros jóvenes".

La consejera sostiene que se actuó acorde con los riesgos: "Por eso cerramos 779 centros, que tampoco son pocos, y se cerraron sabiendo que podía haber riesgo. En los demás sitios, evidentemente, si llueve a la hora de entrada del cole, es molesto", y "si hace viento a la hora de entrada, es molesto al bajarlo del coche, pero no había riesgo, y si no hay riesgo creo que es más importante que estén los niños en los centros educativos que dejarlos en casa, que tampoco tiene sentido".

Aunque los responsables en meteorología han levantado el aviso naranja de lluvia para este jueves, se prevé que continúen las precipitaciones, lo que plantea incertidumbre sobre la seguridad de los estudiantes en estos centros. Padres y profesores se encuentran a la espera de instrucciones sobre posibles cierres o evacuaciones preventivas.

Las autoridades educativas han asegurado que están evaluando la situación y coordinando medidas de seguridad para garantizar la protección de los alumnos, aunque aún no se ha emitido un listado oficial de cierres o traslados de clases.

La decisión de suspender la actividad lectiva en la tarde del pasado miércoles, cuando muchos alumnos y profesores se encontraban en trayecto o incluso ya en el interior de los centros, ha generado un gran malestar en la comunidad educativa y en el seno de las propias familias, que entienden que no tuvieron tiempo para reaccionar.