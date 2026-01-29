La fuerza del río Pícaro y el arroyo del Lobo se llevan por delante parte de la playa de Getares, en Algeciras

La borrasca Kristin se ha cebado con la playa de Getares, en Algeciras. La fuerza de la muchísima agua caída en los últimos días, especialmente el pasado miércoles, ha provocado que el río Pícaro y el arroyo del Lobo se hayan llevado por delante buena parte de la playa en la zona de su desembocadura.

Los vecinos de Getares, sobre todo de la parte más próxima del Pícaro a la costa, han vivido las últimas horas con incertidumbre ante las inclemencias de un temporal de lluvia y viento que hizo temer lo peor con un desbordamiento. Algunos ciudadanos compartieron imágenes y vídeos del cauce del río prácticamente al límite, incluso fuera de sus márgenes en algunos tramos.

Donde la naturaleza no se contuvo fue en la zona de la desembocadura, donde confluyen el Pícaro y el arroyo del Lobo, este último con especial fuerza en su cauce. La salida de toda esa agua al mar se llevó por delante buena parte de la playa de Getares. Una vez remitan los efectos de este tren de borrascas, llegará el turno de los responsables municipales para evaluar los daños materiales de un temporal que lleva varios días golpeando con dureza.

Los residentes de Getares, junto a los vecinos de la Aldea y las Terrazas, también se vieron afectados por una rotura en una tubería de suministro de agua potable, condicionada por las obras del Acceso Sur, que provocó la interrupción del suministro durante muchas horas el miércoles. El Ayuntamiento de Algeciras ha informado este jueves que el servicio se restableció desde las 18:30 de la tarde del miércoles, salvo en la calle Traineras, donde se recuperó la normalidad a partir de las 1:30 de la madrugada.