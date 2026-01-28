La rotura de una tuberías por las obras del Acceso Sur deja sin agua a parte de Getares

Una rotura en una tubería de suministro de agua potable, afectada por las obras del Acceso Sur, ha provocado este miércoles la interrupción del suministro en la Aldea de Getares y Terrazas de Getares, en Algeciras, según ha informado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

La avería se ha producido en una conducción situada en el entorno de San García y Getares, donde el terreno, muy empapado por las lluvias, ha cedido, causando la rotura de la tubería. Desde primera hora, los operarios trabajan en su reparación, mientras se mantiene cerrada la circulación por motivos de seguridad.

De forma paralela, la empresa municipal Emalgesa ha comunicado una nueva rotura en la conducción de aguas de la calle Trainera, lo que ha obligado a interrumpir temporalmente el suministro de agua en esta vía. Si los trabajos avanzan según lo previsto, el servicio podría restablecerse antes de las 2:00. El Ayuntamiento lamenta las molestias y agradece la comprensión vecinal.