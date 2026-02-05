La borrasca Marta llega este sábado al sur de Andalucía con más lluvia y viento

El Campo de Gibraltar afronta este sábado un nuevo episodio de temporal atlántico con la llegada de la borrasca Marta, que reforzará la inestabilidad por lluvias persistentes, viento muy fuerte y mala mar en el Estrecho, en un contexto especialmente delicado tras las precipitaciones extraordinarias de los últimos días por la borrasca Leonardo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y los análisis de Andalmet sitúan de nuevo a la comarca entre las zonas con mayor riesgo de Andalucía.

La Aemet ha activado para el sábado el aviso naranja por fenómenos costeros entre las 12:00 y las 23:59 por viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), temporalmente 62 a 74 km/h (fuerza 8), y mar combinada de 5 a 6 metros. Además, de 18:00 a 21:00 habrá aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y también amarillo por fuerte viento de poniente con rachas de hasta 80 kilómetros por hora de 8:00 a 21:00.

Las lluvias asociadas a la borrasca Leonardo han dejado suelos completamente saturados, cauces muy cargados y embalses al límite, con acumulados que han alcanzado entre 300 y 400 litros por metro cuadrado en apenas dos jornadas. En este escenario, el riesgo ya no es solo meteorológico, sino claramente hidrológico, con posibilidad de crecidas rápidas, desbordamientos puntuales y problemas derivados de desembalses preventivos.

Este viernes, tras el paso del frente frío principal, el Campo de Gibraltar quedará bajo un régimen de chubascos postfrontales, con alternancia de claros y nubes. A primera hora de la mañana se esperan precipitaciones irregulares, localmente intensas, que podrían ir acompañadas de tormentas y granizo, además de un poniente aún moderado en el Estrecho.

El sábado será la jornada más complicada. La entrada de la borrasca Marta, según el último aviso especial de Aemet, provocará una nueva intensificación de las lluvias y del viento, con precipitaciones persistentes en el entorno del Estrecho y acumulados que podrían superar los 150 litros por metro cuadrado en zonas favorables. Andalmet estima registros generalizados de entre 40 y 60 litros en un solo día, suficientes para agravar la situación hidrológica.

El viento será otro factor de riesgo, con rachas muy fuertes que podrían superar los 90 km/h y alcanzar valores más altos en zonas expuestas del litoral. En el mar, se prevé un temporal significativo en el Estrecho, con viento de fuerza 8 y olas de hasta seis metros, lo que complicará la navegación y las operaciones portuarias.

Para el domingo, las previsiones apuntan a una ligera mejoría, con lluvias menos intensas y más dispersas, aunque todavía posibles en áreas de sierra y del entorno del Estrecho. El viento tenderá a perder fuerza, si bien seguirá siendo relevante en el extremo sur peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología subraya en su aviso especial que, “teniendo en cuenta la persistencia de la situación y del potencial impacto hidrológico asociado, se recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días”. En el Campo de Gibraltar, donde el viento extremo, las lluvias intensas y el fuerte oleaje se combinan con embalses llenos y ríos muy tensados, las autoridades recomiendan evitar zonas inundables, cauces y laderas inestables, extremar la precaución en carretera y estar muy atentos a la evolución de los avisos oficiales de Aemet y la información de los ayuntamientos.