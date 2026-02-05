La borrasca Leonardo golpea al Campo de Gibraltar por segundo día consecutivo: inundaciones y árboles caídos por la lluvia y el viento

La borrasca Leonardo golpea por segundo día con dureza al Campo de Gibraltar, donde persisten las lluvias torrenciales con vientos que dejan rachas de 75 km/h en la Bahía de Algeciras y alcanzan los 85 km/h en Tarifa. El temporal mantiene calles y carreteras anegadas y continúa derribando árboles y ramas por todos los municipios que los servicios de emergencias se afanan por retirar.

Con las clases en los colegios e institutos suspendidas por segundo día consecutivo, la Aemet atisba todavía lejano el fin de los problemas por la borrasca: este jueves mantiene activados los avisos amarillos por lluvia, viento y oleaje, mañana ha activado el de los fenómenos costeros y el sábado está previsto que empeore la situación con aviso naranja en el litoral y amarillo por viento. Al menos hasta el miércoles persistirán las preicipitaciones y los fuertes vientos.

Algeciras

En Algeciras se mantiene cancelada la conexión por tren y cerrada toda la actividad marítima y cerrado el paso de camiones a las instalaciones portuarias, lo que hace que aumente la presencia de estos vehículos atrapados sin poder pasar el Estrecho en los polígonos industriales de la comarca y todas las calles de alrededor del puerto.

Además, en la madrugada de este jueves se registraron más daños por la borrasca Leonardo, que provocó la inundación de la histórica factoría de salazón de la calle San Nicolás, abierta al público como museo al aire libre en septiembre de 2024. Las intensas lluvias desbordaron los sistemas de drenaje, anegando varias dependencias del yacimiento arqueológico y afectando al acceso por el parque Smith.

Calle Caracolas, en Algeciras. / E.s.

El Ayuntamiento ha informado de que quedan aplazados los actos programados en el Teatro Florida para el viernes 6 de febrero, ‘Humorista de Guardia’, de José Luis Galero, previsto a las 21:00, y para el sábado 7 de febrero, el concierto de Marta Soto, dentro de su gira ‘Reinicio Tour’, fijado para las 20:30.

Retirada de árboles en Algeciras

La Línea

La intensa lluvia y el fuerte viento que azotan La Línea en las últimas horas han dejado nuevas incidencias en la ciudad, entre las que destacan el desprendimiento de dos techos en el Palacio de Congresos, que han obligado a suspender temporalmente el uso de la caja de ascensor del edificio.

El Centro de Control Operativo Municipal (SECOPAL) ha informado que, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas, la situación en el casco urbano se mantiene con cierta normalidad. La red de alcantarillado está drenando correctamente y las principales incidencias se concentran en el viento y desprendimientos puntuales.

Además de los techos caídos en el Palacio de Congresos, otros espacios públicos han sufrido daños menores. La biblioteca municipal ha tenido que cerrar temporalmente debido a la entrada de agua, mientras que en la barriada de Alcaidesa se ha producido un desprendimiento de rocas en un vial de acceso, que ha sido cortado. El acceso a la zona solo es posible desde el término municipal de San Roque.

Camiones en Algeciras. / Vanessa Pérez

En el Zabal, los cauces de los arroyos circulan con normalidad y no se han registrado inundaciones graves, aunque durante gran parte de ayer esta zona permaneció sin suministro eléctrico, que se está restableciendo de manera progresiva.

Los colegios continúan cerrados por precaución y los servicios sociales y deportivos se encuentran operativos, con inspecciones en marcha para garantizar la seguridad de todas las instalaciones.

Las autoridades han destacado la labor de los operarios municipales, que trabajan intensamente para recuperar la normalidad y atender todas las incidencias provocadas por la tormenta.

San Roque

El temporal Leonardo, que azotó el municipio de San Roque durante la pasada madrugada, ha dejado al Valle del Guadiaro como la zona más afectada. Tanto en San Enrique como en Guadiaro, el río se desbordó desde la tarde del miércoles, provocando inundaciones en el recinto ferial de San Enrique, el Parque Barbésula y la calle Tránsito, así como desalojos de varias viviendas.

El operativo del Ayuntamiento sigue activo para mitigar los efectos de la borrasca. Aunque la lluvia ha remitido parcialmente, el viento continuó causando estragos, derribando árboles en distintos puntos del municipio. En la zona norte del Valle del Guadiaro se registran numerosos cortes de suministro eléctrico, y desde el Consistorio se ha instado a Endesa a realizar las reparaciones necesarias ante los problemas que esto genera a vecinas y vecinos.

Además de San Enrique y Guadiaro, en Torreguadiaro se registran también problemas por inundaciones. Otros puntos del municipio, como Pozo del Rey o la barriada de Guadarranque, amanecieron dentro de la normalidad, gracias a medidas preventivas como la retirada de vegetación en la barrera antinarcos y el mantenimiento de los cauces de los arroyos.

Anegaciones en San Roque. / E.s.

El arroyo La Alhaja, en el Pinar del Rey, ofrecía este jueves un espectáculo visual, aunque discurría sin problemas. No obstante, la pasarela de madera de la Fuente de la Alhaja continúa deteriorada tras la caída de un árbol días atrás.

En cuanto a los daños provocados por el viento, operarios municipales retiraban esta mañana árboles caídos o en riesgo de desplomarse en la ladera trasera del CEIP Carteia, frente al Residencial La Ermita, en San Roque Ciudad. También resultaron afectados un techo de chapa en Guadarranque y un pino en el CEIP Gloria Fuertes de Pueblo Nuevo.

Los mayores daños, sin embargo, se concentran en el río Guadiaro. Los recintos feriales de San Enrique y Guadiaro permanecen inundados, y algunas viviendas continúan desalojadas. Las fincas cercanas al Puente de Hierro muestran pérdidas materiales importantes, además del sufrimiento de los animales; un caballo tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil tras pasar varias horas parcialmente sumergido.

Un caballo que luego fue rescatado. / E.s.

El Ayuntamiento mantiene un operativo de atención permanente, con Policía Local, Protección Civil y personal de Obras y Servicios trabajando junto a Bomberos, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias para atender todas las incidencias. Mientras tanto, Multimedia ofrece información actualizada sobre la situación en los distintos puntos del municipio.

Jimena

Jimena de la Frontera ha recuperado este jueves la conexión con la A-405, cerrada desde el miércoles por la borrasca Leonardo, que provocó desbordamientos de los ríos Hozgarganta y Guadiaro y numerosas incidencias. El tráfico ha sido reabierto tras retirar vehículos atrapados, lodo, ramas y troncos, con escolta de la Guardia Civil para emergencias.

El Ayuntamiento aconseja a los vecinos evitar salir de casa o circular con precaución, ya que persisten cortes en varias vías, como la CA-9200, calle Fuente Nueva y la CA-8200, así como interrupciones de suministro eléctrico y telecomunicaciones en algunas zonas. A pesar de que se esperan lluvias menos intensas, el viento moderado y las rachas fuertes mantienen la alerta.

Tesorillo

La noche y las primeras horas de la mañana de este jueves están siendo complicadas en Tesorillo, donde la Guardia Civil rescató a cinco personas, incluidos dos niños, y diez perros en riesgo por las intensas lluvias y acumulación de agua. Los afectados fueron trasladados a zonas seguras ante el empeoramiento del temporal.

El Ayuntamiento ha querido tranquilizar a familiares y amigos de los vecinos afectados, asegurando que todas las personas se encuentran a salvo.

Las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos han provocado problemas de comunicación y cobertura en algunas zonas del municipio, lo que ha dificultado el contacto con los afectados. A pesar de estas dificultades, las autoridades locales trabajan intensamente para gestionar la situación y garantizar la seguridad de la población.

Desde el Ayuntamiento han señalado que compartirán información actualizada en cuanto sea posible y han agradecido la comprensión y colaboración de todos los ciudadanos ante estas circunstancias excepcionales.

El municipio continúa incomunicado por carretera. Las tres vías que conectan la localidad con el resto de la comarca permanecen cerradas al tráfico. Las autoridades mantiene conrtadas la A-2102 (San Enrique-Tesorillo) debido a la crecida del río Guadiaro, cuyas aguas se aproximan peligrosamente al tablero del puente que une Tesorillo con Secadero. Previamente, también se habían cerrado preventivamente la A-2101 hacia Montenegral y la carretera provincial CA-8200 (Tesorillo-San Pablo) por el aumento del caudal de los ríos cercanos.