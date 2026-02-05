La Guardia Civil ha continuado durante la noche con sus labores de auxilio a causa del temporal que afecta a distintos puntos del Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz. En el municipio de San Martín del Tesorillo, los agentes han rescatado a cinco personas, dos de ellas menores de edad, así como a diez perros que se encontraban en situación de riesgo debido a las intensas lluvias y la acumulación de agua.

Las actuaciones se llevaron a cabo ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, que obligaron a intervenir de urgencia para garantizar la seguridad de los afectados y de los animales, trasladándolos a zonas seguras.

Además, en la tarde de ayer, efectivos de la Guardia Civil también intervinieron en Grazalema, donde varios vecinos solicitaron ayuda tras quedar anegadas sus viviendas como consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas en la zona. Los agentes prestaron auxilio a los residentes afectados y colaboraron en las tareas de evaluación de los daños.

Desde la Guardia Civil se mantiene activo el dispositivo de vigilancia y asistencia ante el temporal, y se recomienda a la población extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras persistan las lluvias.