Desbordados los ríos Hozgarganta y Guadiaro en Jimena, con varias carreteras cortadas y desprendimientos

Jimena de la Frontera atraviesa una delicada situación por la alerta roja declarada debido a la borrasca Leonardo. El temporal de lluvia y viento ha provocado el desbordamiento de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, además del corte de varias carreteras por inundaciones y desprendimientos, y el corte del suministro eléctrico y las telecomunicaciones en zonas del municipio.

El Ayuntamiento de Jimena, ya avanzado esta complicada jornada de miércoles 4 de febrero, ha vuelto a pedir a sus ciudadanos que "extremen las precauciones" y atiendan "de forma estricta las indicaciones de los cuerpos de seguridad" ante las inclemencias desatadas por la borrasca.

Después de soportar muchísima lluvia durante toda la madrugada y la mañana, los ríos Hozgarganta y Guadiaro se han desbordado a su paso por el municipio, según ha trasladado el propio Ayuntamiento poco después de las 15:30. Las autoridades están vigilantes de la evolución de la situación ante posibles desalojos de vecinos, algo que ya sucedió en las anteriores borrascas que azotaron especialmente al interior de la comarca.

El acceso a Jimena permanece cortado en la A-405, tanto a la altura de la Venta del Conejo como a la altura del Puente Venta de las Acacias, lo que dificulta seriamente la comunicación con el municipio. A esta incidencia se han sumado el corte en la carretera CA-9200 -la carretera de la Coscoja-; el corte de la CA-8200 Tesorillo-San Pablo de Buceite; el corte del camino público de La Herradura-El Dorado; el corte del Camino de la Vereda Real; el cierre del Puente de la Pasada de Alcalá; el corte de carretera CA-8201 a la altura del Mirador de Las Asomadillas; y el corte permanente del acceso a Jimena por la calle Fuente Nueva.

Además, Jimena ha alertado de un desprendimiento en el acceso trasero al Castillo y de cortes en el suministro eléctrico y de telecomunicaciones en diferentes zonas del municipio. La falta de luz también están afectando a vecinos de la zona de San Pablo de Buceite.

La subida del caudal de los ríos mantiene en vilo al Campo de Gibraltar desde que se activó la alerta roja. El desbordamiento del río Palmones obligó en la mañana de este miércoles a cortar el tráfico en la Carretera Vieja que conecta Algeciras con Los Barrios (CA-9209), una vía fundamental para la movilidad en la comarca, y conllevó al desalojo de 23 vecinos de la parte baja de la urbanización Mirador del Río como medida preventiva ante el agravamiento de las condiciones meteorológicas.

En Algeciras, la desembocadura del río Pícaro, cerca de la playa de Getares, dejó una estampa desoladora: el puente peatonal que cruza el cauce luchaba por mantenerse en pie mientras la fuerza del agua amenaza con arrancarlo definitivamente de sus anclajes.