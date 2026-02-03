Alerta
El Campo de Gibraltar, ante una posible inundación histórica

Los trabajadores pueden faltar al trabajo con sueldo si no pueden desplazarse este miércoles por la borrasca

La Junta suspende las clases en casi toda la comunidad y recomienda restringir la movilidad; el Estatuto de los Trabajadores protege a quienes no puedan acudir al trabajo

La Junta suspende las clases presenciales en el Campo de Gibraltar este miércoles 4 de febrero ante la previsión de lluvias torrenciales

Personas bajo la borrasca en Algeciras.
La borrasca que azota Andalucía obligará a muchos andaluces a replantearse su rutina laboral este miércoles 4 de febrero. La Junta de Andalucía ha decidido suspender toda actividad educativa presencial y en centros de día en todas las provincias, salvo Almería, ante la intensidad del temporal Leonardo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a la población para que "restrinjan la movilidad" en las zonas con alerta roja y eviten desplazamientos en vehículos que no sean estrictamente necesarios. Además, la Administración autonómica ha solicitado al Gobierno central la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para posibles rescates y para contener balsas mineras.

En este contexto, muchos trabajadores se preguntan qué derechos tienen si no pueden acudir a su puesto de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores es claro: el artículo 37 permite ausentarse hasta cuatro días con derecho a remuneración cuando resulta imposible acceder al centro laboral por fenómenos meteorológicos adversos o restricciones de las autoridades. Este permiso se puede prolongar mientras duren las circunstancias que impidan el desplazamiento, aunque la empresa podrá establecer medidas como suspensión de contrato o reducción de jornada por fuerza mayor.

Además, si la naturaleza del trabajo lo permite y las herramientas de comunicación están disponibles, se puede optar por trabajar a distancia, según la Ley de Trabajo a Distancia. Esto incluye que la empresa proporcione los medios y equipos necesarios para desempeñar las funciones desde casa.

Las recomendaciones de movilidad afectan especialmente a aquellas provincias en alerta roja, pero también naranja, donde se prevén fuertes lluvias, vientos y posibles inundaciones. Los expertos recuerdan que la prioridad es la seguridad de las personas y no el cumplimiento estricto del horario laboral en situaciones de riesgo.

Con el temporal en pleno apogeo, la combinación de medidas de la Junta y el marco legal laboral garantiza que los trabajadores puedan ausentarse sin perder sus derechos, evitando riesgos innecesarios en carreteras y zonas inundables.

