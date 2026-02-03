Los trabajadores pueden faltar al trabajo con sueldo si no pueden desplazarse este miércoles por la borrasca

La borrasca que azota Andalucía obligará a muchos andaluces a replantearse su rutina laboral este miércoles 4 de febrero. La Junta de Andalucía ha decidido suspender toda actividad educativa presencial y en centros de día en todas las provincias, salvo Almería, ante la intensidad del temporal Leonardo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a la población para que "restrinjan la movilidad" en las zonas con alerta roja y eviten desplazamientos en vehículos que no sean estrictamente necesarios. Además, la Administración autonómica ha solicitado al Gobierno central la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para posibles rescates y para contener balsas mineras.

En este contexto, muchos trabajadores se preguntan qué derechos tienen si no pueden acudir a su puesto de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores es claro: el artículo 37 permite ausentarse hasta cuatro días con derecho a remuneración cuando resulta imposible acceder al centro laboral por fenómenos meteorológicos adversos o restricciones de las autoridades. Este permiso se puede prolongar mientras duren las circunstancias que impidan el desplazamiento, aunque la empresa podrá establecer medidas como suspensión de contrato o reducción de jornada por fuerza mayor.

Además, si la naturaleza del trabajo lo permite y las herramientas de comunicación están disponibles, se puede optar por trabajar a distancia, según la Ley de Trabajo a Distancia. Esto incluye que la empresa proporcione los medios y equipos necesarios para desempeñar las funciones desde casa.

Las recomendaciones de movilidad afectan especialmente a aquellas provincias en alerta roja, pero también naranja, donde se prevén fuertes lluvias, vientos y posibles inundaciones. Los expertos recuerdan que la prioridad es la seguridad de las personas y no el cumplimiento estricto del horario laboral en situaciones de riesgo.

Con el temporal en pleno apogeo, la combinación de medidas de la Junta y el marco legal laboral garantiza que los trabajadores puedan ausentarse sin perder sus derechos, evitando riesgos innecesarios en carreteras y zonas inundables.