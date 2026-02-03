La Junta suspende las clases presenciales en el Campo de Gibraltar este miércoles 4 de febrero ante la previsión de lluvias torrenciales

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía.

La Junta de Andalucía ha decidido suspender las clases de manera presencial en los colegios e institutos del Campo de Gibraltar este miércoles, 4 de febrero, ante la llegada de un nuevo frente meteorológico bautizado como Leonardo que mantiene avisos rojos por lluvias intensas y persistentes en distintos puntos de la comunidad, entre ellos municipios como Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía, convocada de urgencia después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya advertido de una probabilidad muy alta de precipitaciones continuadas a partir de la noche de este martes. La Aemet ya advirtió el lunes de que los suelos soportan tanta humedad que las nuevas lluvias pueden causar crecidas e inundaciones.

La ciudadanía del Campo de Gibraltar recibirá este martes, 3 de febrero, a las 20:00, un mensaje Es-Alert a través del móvil

Moreno ha calificado la situación de “excepcional” y ha alertado de que Andalucía se enfrenta en los próximos días a la llegada de dos ríos atmosféricos, un fenómeno que podría provocar que zonas inundadas en los últimos 50 años vuelvan a anegarse. Durante el miércoles está prevista una nueva reunión del comité para decidir si la suspensión de las clases se amplía también al jueves, 5 de febrero.

La Universidad de Cádiz (UCA) ha informado igualmente de que suspende la actividad en todos sus campus para este 4 de febrero. Además, se ha solicitado a todos los centros la reprogramación de los exámenes fijados para este día. "Cada centro será el encargado de comunicar a los estudiantes cómo se procederá a este respecto", ha informado la UCA en una nota de prensa. El Personal Técnico de Administración y Servicios suspenderá también su actividad presencial para garantizar "la seguridad de la comunidad universitaria, después de que la Aemet haya elevado a nivel naranja el aviso meteorológico en la provincia de Cádiz", añade la UCA.

Tampoco habrá clases ni actividades al aire libre al otro lado del Estrecho, en Ceuta.

Riesgo hidrológico extremo y casi 40 pantanos desembalsando

El presidente andaluz ha subrayado que el escenario es especialmente delicado porque casi 40 pantanos se encuentran desembalsando agua, entre ellos Charco Rondondo (Los Barrios) y Guadarranque (Castellar de la Frontera), en un contexto de suelos ya saturados por las lluvias acumuladas en las últimas semanas. “Podríamos registrar en algunos puntos el equivalente a todo un año de lluvias en apenas 48 horas”, ha advertido.

Según Aemet, la borrasca entrará en Andalucía sobre las 21:00 de este martes por la provincia de Huelva, descargando hasta 120 litros por metro cuadrado en las primeras 12 horas, con lluvias intensas que se prolongarán durante miércoles y jueves, y que continuarán durante el fin de semana.

Emergencia de nivel 2 y UME preactivada

Entre las principales decisiones adoptadas destaca la elevación del nivel de emergencia del 1 al 2, lo que permite preactivar a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Según ha explicado Moreno, esta medida busca garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidencia grave. “No podemos perder cuatro o cinco horas en movilizar efectivos si la situación se complica”, ha señalado.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado que se han puesto a disposición de la Junta todos los medios disponibles, desde la UME hasta Protección Civil, por si fueran necesarios.

Mensaje Es-Alert para la población del Campo de Gibraltar

La ciudadanía del Campo de Gibraltar recibirá este martes, 3 de febrero, a las 20:00, un mensaje Es-Alert a través del móvil, con recomendaciones claras de autoprotección. El aviso insta a extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables ni cauces y respetar los cortes de tráfico, además de seguir en todo momento las indicaciones del 112.

Llamamiento a la prudencia

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha advertido de que la situación meteorológica e hidrológica es “extremadamente compleja” y ha reforzado sus mensajes de prevención. Entre los principales consejos se insiste en reducir la movilidad, evitar actividades en zonas inundables y mantenerse informado a través de canales oficiales mientras dure este episodio de inestabilidad.