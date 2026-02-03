Charco Redondo, al 92% y al límite antes de la borrasca Leonardo: el pantano que ya no admite más agua

El pantano de Charco Redondo, en el término municipal de Los Barrios, presenta una imagen inquietante a las puertas de la borrasca Leonardo. Tras el encadenamiento de temporales atlánticos de las últimas semanas, el embalse que recibe las aguas del río Palmones se sitúa ya al 92% de su capacidad, con 72,94 hectómetros cúbicos almacenados en la mañana de este 3 de febrero, después incluso de haber desembalsado recientemente. Su capacidad total es de 79,17 hm³.

Las cifras cobran aún más dimensión si se comparan con las de hace justo un año: entonces, Charco Redondo apenas alcanzaba los 24,43 hm³, menos de un tercio de su volumen actual. Un contraste que refleja la excepcionalidad del episodio meteorológico que atraviesa la comarca.

Las previsiones no invitan a la calma. Embalses como Charco Redondo, Guadarranque o Almodóvar se encuentran prácticamente al límite; ríos como el Palmones, Hozgarganta o Guadiaro registran caudales históricos; y el terreno, saturado tras semanas de lluvia, apenas puede absorber más agua. Con nuevas precipitaciones en el horizonte, la pregunta vuelve a sobrevolar el Campo de Gibraltar: ¿dónde irá toda esa agua?

Inaugurado el 1 de octubre de 1982, el embalse de Charco Redondo —llamado así por la charca que ocupaba el lugar de la presa— fue concebido para reforzar el aporte del Guadarranque y garantizar el suministro a la población, la industria, los regadíos y los servicios del arco de la Bahía de Algeciras. Hoy, más de cuatro décadas después, se convierte de nuevo en protagonista de un escenario que vuelve a poner sobre la mesa el peligro de inundaciones.