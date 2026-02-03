La UCA suspende todas las clases por el temporal Leonardo este miércoles

La Universidad de Cádiz (UCA) ha informado de que suspende la actividad en todos sus campus para este miércoles, 4 de febrero, debido a la previsión de temporal en la provincia, donde se activará la alerta naranja por vientos y lluvias en las ciudades donde la Universidad tiene sus instalaciones, como Cádiz, Jerez, Puerto Real y Algeciras.

Según ha señalado la Universidad en un comunicado, en el caso del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios de la Universidad (PTGAS) se suspende la actividad presencial. Desde la Gerencia de al UCA se enviarán las instrucciones correspondientes en el caso en el que sea necesario garantizar los servicios mínimos y para la organización del trabajo no presencial.

La UCA ha explicado que la decisión se adopta para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, después de que la Aemet haya elevado a nivel naranja el aviso meteorológico en la provincia de Cádiz.