Alerta roja por lluvias en Jimena: el alcalde activa por primera vez el centro de emergencias y pide máxima precaución

Camiones en la carretera entre Jimena de la Frontera y San Pablo de Buceite tras el paso de la borrasca Kristin.

Jimena de la Frontera se prepara para afrontar uno de los episodios meteorológicos más graves que se recuerdan. El alcalde del municipio, Fran Gómez, ha lanzado este martes un mensaje urgente a la población ante la activación de la alerta roja por lluvias extremas, decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a partir de las doce de esta noche y durante toda la jornada del miércoles.

En un vídeo difundido a través de las redes sociales del Ayuntamiento, el regidor ha pedido a los vecinos que extremen al máximo las precauciones ante una situación que, según las previsiones oficiales, puede dejar más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas, con un riesgo extraordinario de inundaciones.

“Nos encontramos ante una situación que puede ser bastante importante y no será cuestión de un solo día, sino de varios”, ha advertido Gómez, quien ha confirmado que el Ayuntamiento ha activado todo su despliegue de recursos humanos y materiales para anticiparse a las posibles incidencias.

Activación inédita del plan de emergencias

Como principal novedad, el alcalde ha anunciado que será la primera vez que se active el Secopal, el Centro de Coordinación de Emergencias Local del municipio, que se ubicará en dependencias de la Policía Local. Además, el propio Gómez presidirá en las próximas horas una comisión de seguridad junto a los servicios de emergencia para coordinar la respuesta durante los próximos días.

El Ayuntamiento mantiene una coordinación permanente con la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno y el resto de administraciones, por si fuera necesaria la movilización de más medios.

Cierre de edificios municipales y atención solo telemática

Como medida preventiva, el alcalde ha anunciado que todas las instalaciones y edificios municipales permanecerán cerrados entre el miércoles y el jueves, por lo que cualquier trámite deberá realizarse exclusivamente de forma telemática.

Asimismo, desde la tarde del lunes, efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil están realizando labores de prevención, informando directamente a vecinos que residen en zonas especialmente sensibles a inundaciones, recomendándoles extremar las medidas de autoprotección o evitar permanecer en esas áreas durante el episodio de lluvias.

Avisos de la Aemet: peligro extraordinario

La Aemet ha decretado para Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo un aviso rojo por lluvias, catalogado como peligro extraordinario, vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 del miércoles 4 de febrero. Se prevé una precipitación acumulada de 150 litros en 12 horas, con posibilidad de superar los 200 litros en 24 horas. Previamente, desde las 21:00, estará activo el aviso naranja por lluvias intensas, además de un aviso amarillo por viento, con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, de componente oeste.

Este aviso rojo se extiende también a la Sierra de Grazalema y a la comarca malagueña de Ronda.

San Martín del Tesorillo también en máxima alerta

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo ha emitido igualmente un aviso a la población, alertando de que este martes el municipio se encuentra en alerta amarilla por viento y que el miércoles pasará a alerta roja por lluvias y naranja por viento, pidiendo evitar desplazamientos innecesarios y seguir estrictamente las recomendaciones de seguridad.

El Gobierno ofrece la UME y Protección Civil

Ante la gravedad del episodio, el Gobierno de España ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía todos sus medios, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Protección Civil. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha hecho un llamamiento a la “máxima precaución”, advirtiendo de que la situación puede ser especialmente complicada en Jimena de la Frontera y la Sierra de Grazalema.

Llamamiento final a la ciudadanía

Fran Gómez ha insistido en que el Ayuntamiento irá ofreciendo información actualizada en coordinación con el 112, al que ha pedido llamar ante cualquier incidencia o emergencia. “Entre todos podemos colaborar para superar esta situación de la forma más segura posible”, ha concluido el alcalde.