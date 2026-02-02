Jimena de la Frontera cifra en 1,5 millones los daños de la borrasca Kristin antes de la alerta roja por más lluvias torrenciales

La preocupación en Jimena se incrementa ante la alerta roja decretada para este miércoles, 4 de febrero, por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El municipio gaditano de Jimena de la Frontera, en el Campo de Gibraltar, ha cuantificado en más de 1,5 millones de euros los daños provocados por la borrasca Kristin, que ha castigado con dureza a la localidad a causa de las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados en los últimos días. Ante la magnitud de los destrozos, el Ayuntamiento va a solicitar la declaración de zona catastrófica para poder afrontar la recuperación de las infraestructuras dañadas.

El alcalde de Jimena, Fran Gómez, ha reconocido este lunes 2 de febrero, que el municipio “se encuentra totalmente superado por sí solo” para hacer frente a la reparación de las infraestructuras públicas, de las que alrededor del 80% han resultado afectadas, según la primera valoración técnica realizada tras los temporales sufridos desde comienzos de mes.

En un vídeo difundido a través de Facebook, el regidor ha explicado que el Consistorio ya ha comenzado a pedir ayuda a otras administraciones, entre ellas el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, con el objetivo de obtener apoyo económico y técnico para acelerar las labores de recuperación. “Como Ayuntamiento seguiremos trabajando para atender todas las incidencias de nuestros vecinos”, ha asegurado.

La preocupación municipal se incrementa ante la alerta roja decretada para este miércoles, 4 de febrero, por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierte de un “peligro extraordinario” por lluvias. Las previsiones apuntan a una precipitación acumulada de hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas, con registros que podrían superar los 200 litros en 24 horas.

“Esto hace pensar que volveremos a sufrir de forma más violenta que nunca las consecuencias de esta catástrofe meteorológica”, ha alertado Fran Gómez, recordando que la semana pasada el desbordamiento del río Hozgarganta obligó al desalojo preventivo de 11 vecinos, que pudieron regresar a sus viviendas horas después, una vez remitió el episodio más crítico.

Ante la nueva situación de riesgo, el alcalde ha hecho un llamamiento a la población para que extreme las precauciones, permanezca atenta a las informaciones oficiales y, ante cualquier incidencia, avise inmediatamente al 112.

El Ayuntamiento ya había informado el pasado 30 de enero de que, tras varios días especialmente duros por la borrasca Kristin, los servicios de emergencias y municipales trabajaban sin descanso en la reparación de los daños, advirtiendo de que la intervención se realizaría de forma progresiva y manteniendo la vigilancia ante nuevos episodios de lluvias intensas.