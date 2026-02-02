Otra semana de viento huracanado en el Campo de Gibraltar con rachas de hasta 120 km/h y alerta naranja en el Estrecho

El Campo de Gibraltar afronta una nueva semana marcada, además de por la lluvia, por el viento extremo. Las previsiones meteorológicas apuntan a rachas huracanadas de poniente que se prolongarán durante varios días y que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora, especialmente el sábado 7 de febrero, en un escenario que vuelve a situar a la comarca bajo aviso naranja por riesgo meteorológico en el Estrecho.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio comenzará a dejarse notar este martes 3 de febrero a partir de las 18:00, con rachas de hasta 80 km/h de componente suroeste. El viento irá ganando intensidad durante la semana hasta alcanzar valores muy elevados: 95 km/h el miércoles, 100 km/h el jueves, 80 km/h el viernes y un máximo previsto de 120 km/h el sábado, antes de remitir ligeramente el domingo, cuando las rachas bajarían a unos 60 km/h.

Qué significa realmente hablar de viento “huracanado”

En meteorología, conviene distinguir entre velocidad media del viento —calculada como promedio en intervalos de diez minutos— y rachas máximas, que son picos instantáneos y breves que suponen una desviación brusca respecto al valor medio. Son estas rachas las que generan los mayores riesgos.

Según su intensidad, el viento se clasifica como:

Moderado (21 a 40 km/h),

(21 a 40 km/h), Fuerte (41 a 70 km/h),

(41 a 70 km/h), Muy fuerte (71 a 120 km/h),

(71 a 120 km/h), Huracanado (más de 120 km/h).

El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos considera que existe riesgo meteorológico a partir de rachas fuertes. En el caso del Estrecho, el aviso naranja se activa cuando se superan los 100 km/h, mientras que el aviso rojo se reserva para rachas superiores a 140 km/h.

Con estos umbrales, el Campo de Gibraltar y el Estrecho entrarían en alerta naranja el jueves y el sábado, y el miércoles quedarían muy cerca de ese nivel.

El recuerdo reciente: árboles caídos, cornisas y placas solares

La preocupación no es menor tras los efectos de los últimos temporales que han azotado la comarca. Leonardo, Kristin e Ingrid provocaron la caída de árboles, desprendimientos de cornisas, daños en placas solares y la retirada de numerosos objetos arrastrados por el viento que quedaron esparcidos por la vía pública.

Especialmente significativo fue el paso de la borrasca Kristin, que dejó registros históricos de viento en Algeciras. La estación meteorológica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, situada en la avenida Ramón Puyol, midió el miércoles 28 de enero una racha máxima de 123,1 km/h a las 8:53, justo en la hora de entrada a los colegios. Se trató de un récord absoluto en ese medidor, con viento del oeste (266º), equivalente a un huracán de categoría 1.

A pesar de los pronósticos, la Junta de Andalucía mantuvo entonces la actividad lectiva durante toda la mañana.

El debate vuelve a los colegios

Precisamente, uno de los focos de atención esta semana está en qué decisión tomará la Junta de Andalucía respecto al mantenimiento o la posible suspensión de las clases si se confirman los peores escenarios de viento.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ya se pronunció tras las críticas recibidas por no suspender la actividad durante el último temporal. Según explicó, la decisión se adoptó atendiendo a la situación concreta de cada zona y al tipo de avisos activados. “Si cada vez que hay una alerta naranja por viento o fenómenos costeros hay que cerrar centros educativos, todos los días cerraríamos centros educativos”, afirmó, defendiendo que se actuó acorde con el riesgo real existente. “Si no hay riesgo, es más importante que los niños estén en los centros educativos que dejarlos en casa”, añadió.

Recomendaciones ante rachas de hasta 120 km/h

Ante la previsión de viento muy fuerte, Emergencias 112 Andalucía insiste en extremar las precauciones. Se recomienda retirar macetas, tendederos, adornos y muebles de balcones y azoteas, asegurar puertas y ventanas y recoger toldos. En la calle, se aconseja evitar zonas con árboles, cornisas o estructuras inestables, así como extremar la prudencia en áreas elevadas y expuestas.

En el litoral, la recomendación es clara: no acercarse a paseos marítimos, playas ni rompeolas, donde el oleaje puede resultar especialmente peligroso.

Y, además del viento, más lluvia: febrero no da tregua

A este episodio de viento se sumará la lluvia persistente prevista para los próximos días. Febrero continúa sin dar respiro al Campo de Gibraltar, inmerso en una intensa circulación zonal atlántica con un nuevo tren de borrascas y frentes que volverán a descargar precipitaciones abundantes sobre una comarca ya saturada.

Los embalses de Charco Redondo, Guadarranque y Almodóvar se sitúan al límite de su capacidad; ríos como el Hozgarganta, el Guadiaro o el Palmones registran caudales de récord; y el terreno, completamente encharcado, apenas puede absorber más agua. Con nuevas lluvias en el horizonte, el riesgo de inundaciones vuelve a estar sobre la mesa.

El modelo europeo refuerza este escenario y apunta a una semana extremadamente lluviosa en buena parte de España y Portugal, con anomalías que podrían superar los 90 litros por metro cuadrado en el sur peninsular. De hecho, la Aemet ya ha activado para este miércoles 4 de febrero la alerta naranja por lluvia en el Campo de Gibraltar, con una precipitación acumulada prevista de 80 milímetros en 12 horas.

Viento, lluvia y suelos saturados dibujan así un inicio de febrero especialmente complejo para la comarca, que encara los próximos días con la mirada puesta tanto en el cielo como en las decisiones que puedan adoptarse desde las administraciones.