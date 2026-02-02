El Campo de Gibraltar encara una semana crítica por el nuevo tren de borrascas, con pantanos al límite y riesgo de inundaciones

Febrero tampoco da tregua al Campo de Gibraltar. La comarca afronta la semana del 2 al 8 bajo la influencia de una intensa circulación zonal atlántica, con un nuevo tren de borrascas y un carrusel de frentes que volverán a descargar lluvias abundantes sobre unas zonas que ya se encuentran completamente saturadas de agua.

Las previsiones meteorológicas apuntan a un escenario preocupante: embalses como Charco Redondo, Guadarranque y Almodóvar se sitúan al límite de su capacidad; ríos como el Hozgarganta, el Guadiaro o el Palmones registran caudales de récord; y el terreno, encharcado tras semanas de precipitaciones, apenas puede absorber más agua. Con nuevas lluvias en el horizonte, la pregunta es inevitable: ¿dónde irá toda esa agua? El riesgo de inundaciones vuelve a estar sobre la mesa.

El modelo europeo refuerza esta previsión y apuesta por una semana extremadamente lluviosa en España y Portugal, con precipitaciones muy por encima de la media en toda la Península. En puntos del sur peninsular, la anomalía podría superar los 90 litros por metro cuadrado, generando un excedente hídrico potencialmente peligroso. Las autoridades insisten en la necesidad de vigilar de forma constante los cauces y las zonas más vulnerables.

Un lunes marcado por la borrasca Leonardo

La semana ha arrancado este lunes, 2 de febrero, con el paso de la borrasca Leonardo, muy activa a primera hora de la mañana y coincidiendo con la entrada a trabajos y centros educativos. Las lluvias intensas ya han dejado acumulados significativos en la comarca durante las primeras horas del día.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó avisos amarillos en el Campo de Gibraltar ante este nuevo episodio de inestabilidad, que afecta a buena parte de Andalucía. El tramo más adverso se concentró entre las 6:00 y las 11:00, cuando se registraron lluvias intensas con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Las precipitaciones más fuertes se localizaron en el Estrecho, el litoral gaditano, la campiña y la Sierra de Grazalema. De forma simultánea, se mantuvo activo el aviso por tormentas entre las 6:00 y las 9:00, acompañadas de rachas muy fuertes de viento de componente oeste (poniente).

Temporal marítimo y afecciones en los puertos

El episodio viene acompañado de un notable temporal marítimo en el litoral del Estrecho y la costa gaditana. Se esperan vientos del oeste o suroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7 en la escala Beaufort), con el mayor impacto entre las 6:00 y las 10:00. El estado de la mar oscila entre marejada y mar fuerte, con una probabilidad de afectación de hasta el 70% según las zonas.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar las precauciones en zonas costeras, espigones, puertos y playas expuestas, así como evitar actividades marítimas o acuáticas durante las horas de mayor intensidad del temporal.

En el Puerto de Algeciras se mantiene este lunes la restricción de acceso a los camiones con destino a Tánger Med, debido a la saturación de vehículos acumulados por el efecto del temporal. Según la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), sí están accediendo los camiones con destino a Ceuta y a las terminales de contenedores.

El tráfico pesado que no puede acceder al preembarque está siendo derivado a polígonos industriales del Campo de Gibraltar, en coordinación con la Guardia Civil. Las líneas marítimas entre Algeciras, Ceuta y Tánger operan de momento con normalidad, aunque con riesgo de retrasos o cancelaciones, mientras que el puerto de Tarifa permanece cerrado durante toda la jornada por el temporal.

Mensajes de prudencia desde los ayuntamientos

Los alcaldes del Campo de Gibraltar han lanzado mensajes de cautela ante la situación meteorológica.

En Algeciras, José Ignacio Landaluce ha apelado a la previsión y a la prudencia vecinal ante las inclemencias previstas para esta semana. Este lunes ha comenzado con alerta amarilla por fenómenos costeros, viento y lluvias, activa hasta las 11:00, mientras que para el miércoles 4 la Aemet mantiene avisos naranjas por lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, además de alertas amarillas por viento y fenómenos costeros.

Desde primeras horas de la mañana, los servicios municipales trabajan de forma coordinada para atender las incidencias provocadas por Leonardo, con actuaciones de Emalgesa para eliminar embolsamientos de agua en zonas como Villa Estoril o la avenida de las Fuerzas Armadas. También se están retirando árboles caídos en el Parque Feria y San Bernabé, y los parques y jardines permanecen cerrados al público. Landaluce ha insistido en un mensaje de prudencia “siempre desde el llamamiento a la calma”.

En San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix ha advertido de que, según la Aemet, la inestabilidad se intensificará a partir del miércoles, con lluvias generalizadas y rachas de viento más fuertes, y ha pedido a la población que extreme las precauciones y se mantenga informada a través de los canales oficiales.

Con los suelos saturados, los ríos crecidos y más frentes atlánticos en camino, el Campo de Gibraltar afronta una semana muy compleja en la que la vigilancia y la prevención serán claves.