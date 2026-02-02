Un balcón se desploma desde un décimo piso y destroza dos coches en La Línea

Los vehículos aplastados por los restos del balcón caído, en La Línea.

Dos vehículos han quedado destrozados en la mañana de este lunes en La Línea de la Concepción al desplomarse sobre ellos un balcón situado en un décimo piso. El suceso ha tenido lugar en la calle Andalucía, en una zona residencial del centro de la ciudad. No se tiene constancia de que haya habido víctimas.

Varios cascotesm, sobre la calzada. A la derecha, los dos coches afectados. / Manu Romero

Según ha confirmado el servicio de emergencias 112 Andalucía, el aviso fue recibido a las 08:50, alertando de la caída de trozos de un balcón sobre varios coches. Como consecuencia del impacto, dos vehículos han resultado bastante afectados, aunque no se han comunicado daños personales.

Las primeras informaciones apuntan a que existe riesgo de caída total del balcón, por lo que desde el centro coordinador se dio aviso de inmediato a Bomberos y Policía Local, que se han personado en la zona para asegurar el entorno y prevenir nuevos incidentes.

El balcón que se ha desprendido. / Manu Romero

La parte baja del edificio ha sido acordonada por la Policía Local linense en previsión de que, como consecuencia del fuerte viento, puedan producirse nuevos desprendimientos.