Continúa restringido el acceso de camiones al Puerto de Algeciras, por el que embarcan 3.000 camiones desde el jueves

Camiones estacionados en la vía de servicio de la A-7 en el polígono de Palmones.

El acceso de camiones al Puerto de Algeciras con destino a Tánger Med continúa restringido mientras la Autoridad Portuaria trata de normalizar la operativa tras varios días marcados por el temporal y la acumulación de tráfico pesado.

Desde la reapertura marítima del puerto el pasado jueves y hasta la tarde de este domingo, han embarcado unos 3.000 camiones con destino a Ceuta y Tánger, a los que se suma una cifra similar en sentido inverso, correspondiente a los vehículos desembarcados en el recinto portuario. Además, otras 2.000 unidades han accedido a las terminales de contenedores durante la jornada del viernes y en la apertura extraordinaria llevada a cabo el sábado.

De forma paralela, el Puerto de Algeciras ha recibido en las últimas 60 horas un total de 1.200 camiones, enviados de manera escalonada y coordinada por el dispositivo organizado por la Guardia Civil y las policías locales de Algeciras y Los Barrios, municipios que concentran los principales polígonos industriales habilitados como zonas de espera.

Pese al avance en el desalojo progresivo de vehículos, las autoridades mantienen la recomendación de evitar circular por el Puerto a todos aquellos vehículos ajenos a la actividad portuaria, con el fin de facilitar la fluidez de las operaciones y garantizar la seguridad.

Por otro lado, la previsión de la borrasca Leonardo ha obligado a adoptar nuevas medidas en el tráfico marítimo del Estrecho. Las navieras que operan la línea Puerto de Tarifa–Tánger Ciudad han cancelado todas las salidas previstas para este lunes, 2 de febrero, ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.