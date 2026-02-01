Aviso amarillo en el Campo de Gibraltar por lluvias, tormentas y viento este lunes por la mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos para este lunes 2 de febrero en el Campo de Gibraltar ante la llegada de un nuevo episodio de inestabilidad asociado a la borrasca Leonardo, que afectará a buena parte de Andalucía.

El fenómeno más adverso se espera durante las primeras horas del día. Entre las 6:00 y las 11:00 se prevén lluvias intensas que podrían dejar acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%. Las precipitaciones más fuertes se concentrarán especialmente en el Estrecho, el litoral gaditano, la campiña y la Sierra de Grazalema.

De forma simultánea, la Aemet mantiene activo el aviso por tormentas, también entre las 06:00 y las 09:00. Estas podrán venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento de componente oeste. Los meteorólogos no descartan la aparición puntual de mangas marinas o tornados, aunque de carácter muy localizado y con un alcance limitado.

El episodio vendrá acompañado además de un temporal marítimo que afectará al litoral del Estrecho y a la costa gaditana. Se esperan vientos del oeste o suroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora, equivalentes a fuerza 7 en la escala Beaufort, con el periodo de mayor intensidad entre las 06:00 y las 10:00 horas. El estado de la mar será de marejada a mar fuerte, con una probabilidad de afectación de entre el 40% y el 70%, según las zonas.

Ante esta situación, se recomienda extremar las precauciones en zonas costeras, espigones, puertos y playas expuestas, así como evitar actividades marítimas o acuáticas durante las horas de mayor impacto del temporal.