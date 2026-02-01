Meteo
El tiempo: aviso amarillo para este lunes

Aviso amarillo en el Campo de Gibraltar por lluvias, tormentas y viento este lunes por la mañana

Entre las 6:00 y las 11:00 se prevén lluvias intensas que podrían dejar acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora

Mapa de los avisos amarillos para este lunes.
Mapa de los avisos amarillos para este lunes. / Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos para este lunes 2 de febrero en el Campo de Gibraltar ante la llegada de un nuevo episodio de inestabilidad asociado a la borrasca Leonardo, que afectará a buena parte de Andalucía.

El fenómeno más adverso se espera durante las primeras horas del día. Entre las 6:00 y las 11:00 se prevén lluvias intensas que podrían dejar acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%. Las precipitaciones más fuertes se concentrarán especialmente en el Estrecho, el litoral gaditano, la campiña y la Sierra de Grazalema.

De forma simultánea, la Aemet mantiene activo el aviso por tormentas, también entre las 06:00 y las 09:00. Estas podrán venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento de componente oeste. Los meteorólogos no descartan la aparición puntual de mangas marinas o tornados, aunque de carácter muy localizado y con un alcance limitado.

El episodio vendrá acompañado además de un temporal marítimo que afectará al litoral del Estrecho y a la costa gaditana. Se esperan vientos del oeste o suroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora, equivalentes a fuerza 7 en la escala Beaufort, con el periodo de mayor intensidad entre las 06:00 y las 10:00 horas. El estado de la mar será de marejada a mar fuerte, con una probabilidad de afectación de entre el 40% y el 70%, según las zonas.

Ante esta situación, se recomienda extremar las precauciones en zonas costeras, espigones, puertos y playas expuestas, así como evitar actividades marítimas o acuáticas durante las horas de mayor impacto del temporal.

