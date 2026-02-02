Un coche se accidenta en una vía de servicio de la circunvalación de Algeciras

Un coche se ha accidentado en la mañana de este lunes en una vía de servicio de la circunvalación de Algeciras. Se trata de un tramo de la A-7 muy concurrido, que se vuelve especialmente peligroso los días de lluvia, como es el caso.

El siniestro, del que no se ha informado de la existencia de víctimas ni de la implicación de otros vehículos, ha tenido lugar en torno a las 8:30, en las inmediaciones del tanatorio Los Pinos.

El coche, tras el accidente. / M.G.

El coche ha quedado sobre la mediana que delimita la calzada. En el lugar del siniestro se ha personado la Policía Local de Algeciras, según testigos presenciales.