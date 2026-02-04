Si tienes perro o gato en Andalucía, Hacienda te devuelve dinero: así puedes desgravar hasta 100 euros por el veterinario

La playa canida de La Concha, en Algeciras.

Tener una mascota es una alegría… y también un gasto constante. Vacunas, revisiones, tratamientos o una urgencia inesperada en el veterinario pueden disparar el presupuesto familiar. A partir de ahora, ese desembolso tendrá alivio fiscal en Andalucía.

La Junta ha confirmado una nueva deducción autonómica en el IRPF por gastos veterinarios, incluida en los Presupuestos de 2026 y ya publicada en el BOJA. La medida permitirá desgravar hasta 100 euros por contribuyente y beneficiará a miles de hogares con animales de compañía.

La novedad llega con carácter retroactivo, por lo que podrá aplicarse ya en la próxima declaración de la Renta, correspondiente al ejercicio 2025.

¿Cuánto dinero te puedes desgravar por tu mascota?

Según recoge la Ley 8/2025 del Presupuesto andaluz, los contribuyentes podrán deducirse el 30% de los gastos veterinarios, con un límite máximo de 100 euros al año por declaración.

No importa cuántos animales haya en casa ni cuánto se haya gastado en total: el tope es de 100 euros, tanto en declaraciones individuales como conjuntas.

La deducción se aplica exclusivamente sobre el tramo autonómico del IRPF.

Qué gastos de veterinario entran en la deducción

La medida cubre la mayoría de los gastos habituales relacionados con la salud de las mascotas. Se podrán incluir, siempre que estén correctamente justificados:

Consultas veterinarias

Vacunaciones

Tratamientos médicos

Intervenciones quirúrgicas

Pruebas diagnósticas

Servicios preventivos prescritos por un veterinario colegiado

Eso sí, sin factura no hay deducción. El justificante debe ser oficial, emitido por un centro autorizado, con NIF o CIF y el desglose del gasto.

Ojo al origen de la mascota: no todos los casos son iguales

La norma introduce diferencias importantes según cómo haya llegado el animal a la familia:

Mascotas compradas : la deducción solo podrá aplicarse durante el primer año desde su adquisición.

: la deducción solo podrá aplicarse durante el primer año desde su adquisición. Mascotas adoptadas : el beneficio fiscal se amplía hasta tres ejercicios consecutivos, una clara apuesta por fomentar la adopción responsable.

: el beneficio fiscal se amplía hasta tres ejercicios consecutivos, una clara apuesta por fomentar la adopción responsable. Perros de asistencia o animales terapéuticos: no existe límite temporal mientras cumplan su función.

Requisitos para poder aplicar la deducción en la Renta 2026

Para beneficiarse de esta ayuda fiscal, es necesario cumplir varios requisitos clave:

Tener residencia fiscal en Andalucía.

Haber adquirido o adoptado la mascota a partir del 1 de enero de 2025.

No superar los 80.000 euros de base imponible en declaración individual ni los 100.000 euros en conjunta.

Conservar todas las facturas veterinarias correctamente emitidas.

En caso de declaraciones conjuntas, el límite de 100 euros se mantiene por declaración, no por cada miembro de la unidad familiar.

Un pequeño alivio que marca la diferencia

Hasta ahora, los gastos veterinarios quedaban completamente fuera del radar fiscal para las familias. Con esta medida, Andalucía se sitúa entre las primeras comunidades en reconocer el coste real de cuidar a una mascota.

El ahorro no es enorme, pero para muchos hogares puede suponer un respiro. En un contexto de precios al alza, recuperar parte de lo gastado en la salud de un perro o un gato puede marcar la diferencia y convertir la próxima visita al veterinario en un poco menos dolorosa, al menos para el bolsillo.