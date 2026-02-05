Hacienda
Jimena recupera la conexión por carretera con la A-405, pero sigue con los ríos Hozgarganta y Guadiaro desbordados

El Ayuntamiento advierte de que continúan varias vías cortadas y los problemas de suministro eléctrico

Noche difícil en Tesorillo: así fue el rescate de la Guardia Civil a tres adultos, dos niños y diez perros por el temporal

Una de las muchas calles afectadas en Jimena por el temporal de la borrasca Leonardo.
Jimena de la Frontera ha recuperado este jueves la conexión por carretera con la A-405. El Ayuntamiento ha informado de que la vía vuelve a estar "abierta" desde las 10:00 tras el cierre obligado del pasado miércoles en plena alerta roja por el temporal de la borrasca Leonardo, que causó numerosas incidencias y mantiene desbordados los ríos Hozgarganta y Guadiaro.

Con la máxima vigilancia posible sobre la evolución de las lluvias y el viento durante este jueves, Jimena ha aconsejado a sus vecinos que eviten salir de casa y, a quienes no tienen más remedio, que "circulen con precaución" tras la reapertura de la A-405, donde los agentes de la Guardia Civil han escoltado a los vehículos prioritarios de emergencias que no han cesado de prestar asistencia sanitaria primordial. Una vez adecentada la carretera con la retirada de todos los vehículos atrapados, lodo y desalojo de ramas y troncos, las autoridades han podido reabrir el tráfico normal.

Aunque la previsión de este jueves augura lluvias menos abundantes, pero acompañadas de viento moderado y fuertes rachas, Jimena recuerda que hay cortes en la carretera CA-9200 (carretera de la Coscoja); un corte permanente del acceso a Jimena por la calle Fuente Nueva por desprendimiento; corte en la CA-8200 San Martín del Tesorillo-San Pablo de Buceite; corte en el camino público de La Herradura-El Dorado; corte en el camino de la Vereda Real; corte en la carretera CA-8201 a la altura del Mirador de Las Asomadillas y corte en el camino público en Barranca Bermeja.

El Ayuntamiento ha explicado que el Puente de la Pasada de Alcalá está abierto y que siguen los trabajos con maquinaria pesada en el desprendimiento en calle Fuente Nueva.

Además, hay zonas del municipio que siguen sin suministro eléctrico y cortes intermitentes de las telecomunicaciones en diferentes partes del pueblo. "Pedimos la máxima precaución posible a todos los ciudadanos", subrayan desde el Ayuntamiento.

