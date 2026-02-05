Jimena recupera la conexión por carretera con la A-405, pero sigue con los ríos Hozgarganta y Guadiaro desbordados

Jimena de la Frontera ha recuperado este jueves la conexión por carretera con la A-405. El Ayuntamiento ha informado de que la vía vuelve a estar "abierta" desde las 10:00 tras el cierre obligado del pasado miércoles en plena alerta roja por el temporal de la borrasca Leonardo, que causó numerosas incidencias y mantiene desbordados los ríos Hozgarganta y Guadiaro.

Con la máxima vigilancia posible sobre la evolución de las lluvias y el viento durante este jueves, Jimena ha aconsejado a sus vecinos que eviten salir de casa y, a quienes no tienen más remedio, que "circulen con precaución" tras la reapertura de la A-405, donde los agentes de la Guardia Civil han escoltado a los vehículos prioritarios de emergencias que no han cesado de prestar asistencia sanitaria primordial. Una vez adecentada la carretera con la retirada de todos los vehículos atrapados, lodo y desalojo de ramas y troncos, las autoridades han podido reabrir el tráfico normal.

Aunque la previsión de este jueves augura lluvias menos abundantes, pero acompañadas de viento moderado y fuertes rachas, Jimena recuerda que hay cortes en la carretera CA-9200 (carretera de la Coscoja); un corte permanente del acceso a Jimena por la calle Fuente Nueva por desprendimiento; corte en la CA-8200 San Martín del Tesorillo-San Pablo de Buceite; corte en el camino público de La Herradura-El Dorado; corte en el camino de la Vereda Real; corte en la carretera CA-8201 a la altura del Mirador de Las Asomadillas y corte en el camino público en Barranca Bermeja.

El Ayuntamiento ha explicado que el Puente de la Pasada de Alcalá está abierto y que siguen los trabajos con maquinaria pesada en el desprendimiento en calle Fuente Nueva.

Además, hay zonas del municipio que siguen sin suministro eléctrico y cortes intermitentes de las telecomunicaciones en diferentes partes del pueblo. "Pedimos la máxima precaución posible a todos los ciudadanos", subrayan desde el Ayuntamiento.