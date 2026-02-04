La Junta decide mantener la suspensión de las clases presenciales en los colegios este jueves 5 en todo el Campo de Gibraltar y en parte de Andalucía

El Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ha decidido mantener la suspensión de las clases de manera presencial en los colegios e institutos y la Universidad de todo el Campo de Gibraltar para este jueves, 5 de febrero, ante la segunda jornada del frente meteorológico Leonardo y el mantenimiento de condiciones complicadas desde el punto de vista de la logística y el estado de los centros.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado que tanto en la zona del Estrecho de Gibraltar como en la comarca de Grazalema (lo que abarca a los municipios de Jimena y Tesorillo), las previsiones aconsejan mantener en vigor el cierre de los centros educativos, por lo que la suspensión de las clases presenciales abarca a los ocho municipios del Campo de Gibraltar. La comunicación se efectúa a las familias a través de la plataforma iPasen, resolviendo los casos concretos.

Para la jornada de este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados avisos de nivel amarillo (peligro bajo) tanto por vientos como por lluvias y fenómenos costeros, aunque en zonas del interior del Campo de Gibraltar la situación se mantiene complicada por los cortes de carreteras y la crecida de ríos como el Hozgarganta y el Guadiaro. Las condiciones de las lluvias y ráfagas de viento prevén ser sensiblemente menores a las vividas el miércoles.

El comité asesor del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en Andalucía se ha reunido en la tarde de este miércoles para abordar las medidas de prevención ante la jornada del jueves. Con este escenario sobre la mesa, la Junta ha valorado si existen condiciones suficientes de seguridad para el alumnado, el profesorado y el personal de los centros educativos. La experiencia de episodios anteriores invitaba a la cautela: ríos desbordados, accesos cortados y problemas de suministro siguen presentes en varios puntos de la comarca.

Por la mañana, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, no avanzó detalles a la espera de contar con pronósticos más avanzados. "No me atrevo a trasladar una decisión definitiva", sostuvo el consejero tras la reunión del Consejo de Gobierno. "Hay incidencias prácticamente generalizas que se pueden enfocar por comarcas", dijo entonces.

Municipios como Los Barrios habían pedido la suspensión de las clases presenciales también para el jueves 5 ante la imposibilidad de evaluar el estado de los centros educativos.

Esta recuperación de la actividad afecta también a los centros de día de personas mayores, los de discapacidad y de atención temprana.

Colegios en el resto de Andalucía

Sanz ha explicado que el resto del territorio de Andalucía tenderá progresivamente a la normalización. Es el caso de la provincia de Cádiz, donde se reanudará la actividad lectiva salvo en las dos zonas meteorológicas antes citadas (Estrecho de Gibraltar y Grazalema) y parte de la zona rural de Jerez que fue desalojada el martes.

En el resto, se aplicará la suspensión total de las clases en las provincias de Jaén y Almería, mientras que en Huelva se volverá al no haber incidencias destacables. En Sevilla habrá colegio en toda la provincia excepto en la Campiña y Sierra Sur, Lora, Carmona, Torre del Águila y el Palmar de Troya. En esta provincia el riesgo es por viento.

En Málaga, no habrá colegio en Ronda por riesgo de viento y lluvia, y también porque las carreteras están muy afectadas y bloquean el transporte escolar. En las comarcas de Sol y Guadalhorce dependerán de las circunstancias concretas por riesgo por lluvias torrenciales y viento alto.

Córdoba las restricciones se ciñen a la zona de la Subbética y la campiña, mientras que en Granada no habrá colegio en determinados municipios de en la cuenca del Genil y en la comarca de Guadix y Baza.

Ojo: con aviso amarillo, sí hay obligación de acudir al trabajo

Más allá del ámbito educativo, el cambio a aviso amarillo tiene una consecuencia directa para los trabajadores. Con este nivel de alerta, sí existe obligación de acudir al puesto de trabajo, salvo que concurran circunstancias que lo impidan.

El Estatuto de los Trabajadores es claro al respecto. El artículo 37 permite ausentarse del trabajo hasta cuatro días con derecho a remuneración cuando resulta imposible acceder al centro laboral por fenómenos meteorológicos adversos o por restricciones impuestas por las autoridades. Este permiso puede prolongarse mientras duren dichas circunstancias.

No obstante, la norma también contempla que la empresa pueda aplicar medidas extraordinarias, como la suspensión temporal del contrato o la reducción de jornada por causa de fuerza mayor.