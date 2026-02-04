Estas son las carreteras del Campo de Gibraltar cortadas al tráfico por el temporal Leonardo
Los servicios de emergencia insisten en que no se intente cruzar tramos cortados y en respetar en todo momento la señalización instalada por seguridad
Alerta roja en todo el Campo de Gibraltar
El temporal de lluvias mantiene cortadas o con restricciones numerosas carreteras y caminos públicos en distintos puntos del Campo de Gibraltar, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de los ayuntamientos.
Listado provisional de carreteras y caminos cortados por municipios
⚠️ La información se irá actualizando en función de la evolución del temporal y de los avisos oficiales.
Algeciras
- CA-9208 (Botafuegos): cortada entre los kilómetros 0.0 y 4.7, en ambos sentidos.
- CA-9209 (Algeciras–Los Barrios): cortada entre los kilómetros 0.0 y 4.1, en ambos sentidos.
Los Barrios
- Carretera Vieja, la CA-9209. Conecta directamente la zona norte de Algeciras (barriada de La Granja/San José Artesano) con el municipio de Los Barrios. En su tramo urbano dentro de Algeciras, coincide con la Avenida de las Flores.
Castellar de la Frontera / San Martín del Tesorillo
- A-2101: cortada entre los kilómetros 0.0 y 9.0, en ambos sentidos.
Jimena de la Frontera
- A-405: cortada.
- CA-8200 (San Martín del Tesorillo–San Pablo de Buceite): cortada.
- CA-8201 (Jimena–Puerto de Gáliz): cortada, con especial afección a la altura de la Casa de Piedra.
- A-373 (dirección Ubrique): cortada entre los kilómetros 48 y 49.
- Camino público de La Herradura–El Dorado: cortado.
- Camino de la Vereda Real: cortado.
- Puente de la Pasada de Alcalá: cerrado al tránsito.
San Martín del Tesorillo
- A-2101 (dirección Montenegral): cortada.
- A-2102 (dirección San Enrique): posiblemente cortada de forma preventiva.
Tarifa
- A-9210. La carretera del Santuario de la Luz.
Aviso a los conductores: se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar tramos señalizados como cortados y consultar información actualizada antes de viajar.Las autoridades insisten en que no se intente cruzar tramos cortados y recomiendan evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las lluvias. Los servicios de emergencia continúan vigilando la evolución del temporal y no descartan nuevos cortes.
Consejos para los conductores
Las autoridades recomiendan a los conductores:
- Evitar los desplazamientos innecesarios mientras dure el temporal.
- Consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier viaje.
- Utilizar itinerarios alternativos y seguir las indicaciones de la Guardia Civil de Tráfico.
- Extremar la precaución al volante, reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad.
Los servicios de emergencia insisten en que no se intente cruzar tramos cortados y en respetar en todo momento la señalización instalada por seguridad.
También te puede interesar
Lo último