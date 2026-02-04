Estas son las carreteras del Campo de Gibraltar cortadas al tráfico por el temporal Leonardo

La carretera A-373, entre los kilómetros 48-49, en Jimena, dirección Ubrique.

El temporal de lluvias mantiene cortadas o con restricciones numerosas carreteras y caminos públicos en distintos puntos del Campo de Gibraltar, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de los ayuntamientos.

Listado provisional de carreteras y caminos cortados por municipios

⚠️ La información se irá actualizando en función de la evolución del temporal y de los avisos oficiales.

Algeciras

CA-9208 (Botafuegos): cortada entre los kilómetros 0.0 y 4.7, en ambos sentidos.

cortada entre los kilómetros 0.0 y 4.7, en ambos sentidos. CA-9209 (Algeciras–Los Barrios): cortada entre los kilómetros 0.0 y 4.1, en ambos sentidos.

Los Barrios

Carretera Vieja, la CA-9209. Conecta directamente la zona norte de Algeciras (barriada de La Granja/San José Artesano) con el municipio de Los Barrios. En su tramo urbano dentro de Algeciras, coincide con la Avenida de las Flores.

Castellar de la Frontera / San Martín del Tesorillo

A-2101: cortada entre los kilómetros 0.0 y 9.0, en ambos sentidos.

Jimena de la Frontera

A-405: cortada.

cortada. CA-8200 (San Martín del Tesorillo–San Pablo de Buceite): cortada.

cortada. CA-8201 (Jimena–Puerto de Gáliz): cortada, con especial afección a la altura de la Casa de Piedra.

cortada, con especial afección a la altura de la Casa de Piedra. A-373 (dirección Ubrique): cortada entre los kilómetros 48 y 49.

cortada entre los kilómetros 48 y 49. Camino público de La Herradura–El Dorado: cortado.

cortado. Camino de la Vereda Real: cortado.

cortado. Puente de la Pasada de Alcalá: cerrado al tránsito.

San Martín del Tesorillo

A-2101 (dirección Montenegral): cortada.

cortada. A-2102 (dirección San Enrique): posiblemente cortada de forma preventiva.

Tarifa

A-9210. La carretera del Santuario de la Luz.

Aviso a los conductores: se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar tramos señalizados como cortados y consultar información actualizada antes de viajar.Las autoridades insisten en que no se intente cruzar tramos cortados y recomiendan evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las lluvias. Los servicios de emergencia continúan vigilando la evolución del temporal y no descartan nuevos cortes.

Consejos para los conductores

Las autoridades recomiendan a los conductores:

Evitar los desplazamientos innecesarios mientras dure el temporal.

mientras dure el temporal. Consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier viaje.

antes de iniciar cualquier viaje. Utilizar itinerarios alternativos y seguir las indicaciones de la Guardia Civil de Tráfico.

y seguir las indicaciones de la Guardia Civil de Tráfico. Extremar la precaución al volante, reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad.

Los servicios de emergencia insisten en que no se intente cruzar tramos cortados y en respetar en todo momento la señalización instalada por seguridad.