Alerta roja en todo el Campo de Gibraltar: Leonardo golpea con lluvias extremas, viento huracanado y desalojos masivos

Durante la noche, el temporal ha dejado cientos de vecinos desalojados, cortes de carreteras, caídas de árboles y interrupciones del suministro eléctrico en distintos puntos de la comarca.

El Campo de Gibraltar afronta este miércoles su día más complicado desde el inicio del temporal. La borrasca Leonardo ha entrado de lleno en su fase más peligrosa y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja en toda la comarca y el Estrecho, una situación de peligro extraordinario que se mantendrá, al menos, hasta las 15:00.

El episodio viene marcado por lluvias torrenciales, con acumulaciones que pueden alcanzar los 120 litros por metro cuadrado en pocas horas, viento de poniente con rachas superiores a los 100 km/h y un riesgo muy elevado de inundaciones, crecidas súbitas de ríos y deslizamientos de tierra. A partir de la tarde, la previsión apunta a una bajada a nivel naranja, aunque las autoridades insisten en no bajar la guardia.

Una madrugada muy dura

Durante la noche, el temporal ha dejado cientos de vecinos desalojados, cortes de carreteras, caídas de árboles y interrupciones del suministro eléctrico en distintos puntos de la comarca. Los pabellones municipales de Algeciras, San Roque y Los Barrios han acogido a decenas de personas que han tenido que abandonar sus viviendas por precaución.

Ríos al límite y máxima vigilancia

La principal preocupación en estos momentos es la subida generalizada del caudal de los ríos, una circunstancia que mantiene en alerta a todos los dispositivos de emergencia. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha advertido de que el foco más delicado se sitúa en el Campo de Gibraltar, con especial atención a los ríos Palmones, Guadiaro, Guadarranque y Hozgarganta, además del embalse de Charco Redondo, que a las 8:00 de la mañana se encontraba ya al 97% de su capacidad. No se descartan nuevos desalojos preventivos si la evolución de los cauces así lo aconseja.

Algeciras: confinamientos, cortes y apoyo de la UME

En Algeciras, el alcalde José Ignacio Landaluce ha confirmado la activación del aviso rojo hasta las 15:00 y ha subrayado que todos los servicios municipales trabajan “sin descanso” para garantizar la seguridad.

A primera hora de la mañana se ha ordenado el confinamiento de los vecinos de la zona de Las Herrizas tras el desbordamiento del río, quedando cortado el puente de acceso. Técnicos municipales y efectivos de emergencia evalúan la evolución de la crecida.

Un total de 38 personas han pasado la noche en el pabellón polideportivo Ciudad de Algeciras – Doctor Juan Carlos Mateo, atendidas por personal municipal, Protección Civil y Cruz Roja. Al dispositivo se han sumado durante la madrugada efectivos del II Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM) de la UME, junto a la Agencia Andaluza de Emergencias.

Casi 40 personas han pasado la noche en el pabellón polideportivo Ciudad de Algeciras – Doctor Juan Carlos Mateo. / Andrés Carrasco

Varias vías permanecen cortadas al tráfico por acumulación de agua, entre ellas la Ronda Paco de Lucía, la Carretera Vieja a Los Barrios y la carretera de Botafuegos. Se han registrado anegaciones en viviendas de planta baja en zonas como Los Camarotes (Getares), Carretera del Cobre, Ponce de León, José de Espronceda o Juan Ramón Jiménez, además de la caída de árboles en distintos puntos del municipio.

San Roque y Los Barrios refuerzan el dispositivo

En San Roque, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha ordenado el cierre de todas las instalaciones municipales, incluido el Ayuntamiento, manteniendo únicamente servicios esenciales en régimen de retén. El aviso rojo por lluvias se combina con alerta naranja por viento y fenómenos costeros hasta la noche.

En Los Barrios, el alcalde Miguel Alconchel ha advertido de una situación de riesgo grave, con precipitaciones muy intensas hasta las 15:00 y especial atención al entorno de Algeciras y el río Palmones. Se insiste en evitar desplazamientos y no acercarse a cauces ni zonas bajas.

Jimena: ríos desbordados y carreteras cortadas

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha informado de una situación muy complicada en el municipio. El núcleo de San Pablo permanece sin suministro eléctrico y se registran cortes de luz y telecomunicaciones en distintas zonas.

Tanto el río Hozgarganta como el río Guadiaro se encuentran desbordados, lo que ha obligado al cierre de numerosas vías de comunicación. Permanecen cortadas la A-405, la CA-8200 (Tesorillo–San Pablo), la CA-8201 (Jimena–Puerto de Gáliz), también a la altura de la Casa de Piedra, así como varios caminos públicos, entre ellos La Herradura–El Dorado y la Vereda Real. Además, el puente de la Pasada de Alcalá está cerrado y se ha producido la caída de un muro en la calle Fuente Nueva

El Tesorillo, riesgo de aislamiento

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo ha advertido de cortes en la red viaria y del riesgo de que el municipio quede aislado. La carretera hacia Montenegral (A-2101) está ya cortada y existe posibilidad de corte inminente en la vía hacia San Enrique (A-2102), mientras el caudal de los ríos continúa en aumento. Las autoridades piden máxima prudencia y evitar cualquier desplazamiento.

La Línea: noche tranquila, pero alerta máxima

En La Línea de la Concepción, el alcalde Juan Franco ha informado de que la noche ha transcurrido con relativa normalidad. Los canales del arroyo del Zabal han funcionado correctamente y no ha sido necesario ordenar desalojos. La vigilancia se mantiene activa durante toda la jornada.

Sí se han registrado incidencias por el viento, con el corte del Camino de Sobrevela, por lo que los desplazamientos hacia Santa Margarita, Alcaidesa o Ventanilla deben realizarse por la carretera de Estepona o por la del cementerio. El Plan de Emergencia Local continúa activado, con todos los servicios operativos en estado de alerta.

Bomberos y emergencias, en alerta

El Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado unas 120 intervenciones en las últimas 24 horas, 40 de ellas durante la pasada noche, con actuaciones repartidas por la provincia y presencia destacada en Algeciras, aunque sin incidentes de especial gravedad por el momento.

Clases suspendidas y llamamiento a la prudencia

La Junta de Andalucía mantiene suspendida la actividad educativa presencial en todo el Campo de Gibraltar durante este miércoles. Protección Civil y los ayuntamientos reiteran un mensaje claro a la población: evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundadas, mantenerse alejados de ríos y arroyos y llamar al 112 solo en caso de emergencia real.