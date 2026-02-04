Noche en vilo en el Campo de Gibraltar: el pico más violento de la borrasca Leonardo pone a la comarca en máxima alerta

En Algeciras, el Pabellón Municipal Ciudad de Algeciras acoge a vecinos que han abandonado sus viviendas por precaución.

El Campo de Gibraltar entra esta medianoche en las horas más delicadas del temporal. Con el paso de la borrasca Leonardo alcanzando su fase más virulenta, la comarca afronta una madrugada en vilo, con todos los indicadores meteorológicos e hidrológicos en niveles de riesgo extremo. No es una noche cualquiera: es el tramo más peligroso de un episodio que ya ha sido calificado por los expertos como potencialmente histórico.

Los principales modelos de predicción coinciden en un escenario de lluvias extraordinariamente persistentes, con acumulados que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas y, en algunos puntos del interior, acercarse o incluso rebasar los 500 litros en el conjunto del episodio. Todo ello sobre un territorio con embalses prácticamente llenos, ríos al límite de su capacidad y un suelo completamente saturado tras semanas de precipitaciones continuas.

A la lluvia se suma otro factor clave: el viento. Será a partir del filo de la medianoche cuando el temporal empiece a apretar de verdad en el litoral y, especialmente, en el Estrecho, con rachas muy fuertes de poniente, oleaje de hasta cinco metros y avisos naranjas por fenómenos costeros.

Una comarca en modo emergencia

Ante este escenario, los ayuntamientos del Campo de Gibraltar han activado planes de emergencia, desalojos preventivos y dispositivos especiales de seguridad.

En Algeciras, el Pabellón Municipal Ciudad de Algeciras ya ha comenzado a acoger a vecinos que han abandonado sus viviendas por precaución. La Policía Local, Protección Civil y los servicios de emergencia informan durante la noche de posibles evacuaciones en zonas especialmente expuestas a la crecida de ríos y arroyos, como el bajo del Rinconcillo, Colonia San Miguel, Río de la Miel, Los Guijos, Agua Marina o el entorno del Palmones. El Ayuntamiento insiste en evitar desplazamientos innecesarios y seguir únicamente información oficial.

En San Roque, la situación es especialmente sensible. La Junta de Andalucía ha ordenado el desalojo de zonas en Guadiaro, San Enrique y Sotogrande, ante el riesgo de desbordamiento del río Guadiaro y la proximidad al mar. Más de un millar de personas han tenido que abandonar sus hogares de forma preventiva, algunas acogidas en instalaciones municipales y otras realojadas con familiares o en hoteles. El Cecopal cuenta ya con la incorporación del 112 y la UME.

Los Barrios también ha elevado su Plan de Emergencias a fase de Emergencia, Situación Operativa 1, y ha iniciado el desalojo de viviendas en áreas inundables como Benharás, Vega Ringo Rango y Venta San Isidro, con cerca de 200 personas evacuadas. El pabellón Samuel Aguilar permanece habilitado como punto de atención, mientras los servicios municipales trabajan coordinados con Emergencias 112.

En La Línea de la Concepción, el Ayuntamiento ha activado el Plan Local de Emergencias ante el paso a alerta naranja, con seguimiento constante del arroyo del Zabal y un llamamiento expreso a limitar los movimientos durante la noche.

Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, ambos en aviso rojo, han ordenado el desalojo obligatorio de todas las zonas inundables. En Jimena se ha activado por primera vez el Cecopal y la Junta ha elevado el nivel del plan de emergencias al nivel 2, poniendo a disposición recursos autonómicos y estatales.

En Tarifa, el Plan Territorial de Emergencia Local se encuentra en fase de emergencia nivel 1, con cierre total de parques, instalaciones deportivas y edificios municipales, suspensión del transporte urbano y de la actividad educativa. Solo los mercados de abasto permanecen abiertos como servicio esencial.

Castellar de la Frontera mantienen también dispositivos preventivos activos, con especial atención a las zonas próximas a ríos y cauces, habilitación de espacios de acogida y refuerzo sanitario.

Transporte paralizado y servicios afectados

El impacto del temporal se deja notar también en las comunicaciones. Renfe ha suprimido todos los trenes de la línea Algeciras–Antequera durante la jornada, sin plan alternativo por carretera, mientras que todas las conexiones marítimas entre Algeciras, Ceuta y Marruecos, así como la ruta Tarifa–Tánger Ciudad, han sido canceladas por el fuerte viento y el mal estado de la mar.

En carretera, la A-7 ha sufrido durante la tarde importantes retenciones por la acumulación de camiones a la espera de poder acceder al Puerto de Algeciras, una situación que las autoridades recomiendan evitar mientras dure el episodio.

Una noche clave

La Agencia de Emergencias de Andalucía insiste en que esta madrugada será extremadamente compleja. Leonardo llega acompañada de un río atmosférico que descarga lluvias intensas sobre un terreno sin capacidad de absorción, elevando el riesgo de inundaciones rápidas y deslizamientos de tierra. La UME ya se encuentra desplegada para tareas de salvamento y rescate, mientras se vigilan de forma continua los niveles de ríos y presas, con desembalses preventivos en Charco Redondo y Guadarranque.

El mensaje es unánime en toda la comarca: prudencia máxima. Evitar desplazamientos, no acercarse a ríos ni zonas inundables, asegurar objetos en el exterior de las viviendas y llamar al 112 solo en caso de emergencia real.

El Campo de Gibraltar afronta así una madrugada con la vista puesta en el cielo y los cauces, en espera de que el temporal remita sin consecuencias graves. Mientras tanto, la consigna es clara y compartida por todas las administraciones: protegerse y aguantar.