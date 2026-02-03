Estas son las zonas más expuestas a las inundaciones tras la llegada de la borrasca Leonardo al Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar es una comarca especialmente sensible al riesgo de inundaciones debido a su orografía, la concentración de cauces fluviales cortos y torrenciales y la presencia de amplias zonas bajas en estuarios y áreas urbanas próximas a ríos y arroyos. Esta realidad queda reflejada en la cartografía oficial del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

La llegada de la borrasca Leonardo al Campo de Gibraltar, con riesgo de lluvias torrenciales que pueden acumular hasta 550 litros por metro cuadrado, pone el foco en estas zonas inundables. Según la legislación, los vecinos de zonas inundables y quienes tengan empresas enclavadas en las mismas debe desalojar sus viviendas y oficinas en cuanto se decrete una alerta naranja de Protección Civil.

Hay que tener en cuenta que esta alerta no depende sólo de las predicciones de la Agencia Nacional de Meteorología, Aemet, sino que también tiene en cuenta otros parámetros técnicos que calculan el riesgo que corren las personas y que pasa por la cantidad de agua acumulada en las últimas horas, si los ríos y arroyos ya están suficientemente llenos o hay sequía, si las mareas suben o bajan, además de las características de las construcciones que están en zonas inundables.

El SNCZI identifica y delimita las áreas que pueden verse afectadas por inundaciones en distintos escenarios de probabilidad, constituyendo una herramienta clave para la ordenación del territorio, la planificación urbanística y la gestión de emergencias.

Qué se entiende por zona inundable

Según el MITECO, una zona inundable es aquella superficie que puede quedar cubierta por el agua como consecuencia del desbordamiento de ríos, arroyos o por inundación costera, en función de distintos periodos de retorno:

Alta probabilidad (T=10 años) : zonas que se inundan con relativa frecuencia.

: zonas que se inundan con relativa frecuencia. Probabilidad media u ocasional (T=100 años) : inundaciones menos frecuentes, pero con potencial impacto significativo.

: inundaciones menos frecuentes, pero con potencial impacto significativo. Baja probabilidad o excepcional (T=500 años): eventos muy poco frecuentes, aunque de gran magnitud.

Estos escenarios permiten evaluar tanto la frecuencia como la gravedad potencial de las inundaciones.

Dónde se dan en la comarca

La cartografía del SNCZI señala que el riesgo de inundación en el Campo de Gibraltar se concentra principalmente en torno a sus principales cursos fluviales y áreas de desembocadura. Uno de los espacios más destacados es el río Palmones, especialmente en su tramo bajo y estuario, donde confluyen zonas marismeñas y áreas urbanas de Algeciras y Los Barrios. Se trata de un entorno natural y humano muy expuesto a inundaciones frecuentes en episodios de lluvias intensas.

Zonas inundables en el entorno de la Bahía de Algeciras. / E.s.

El río Guadarranque constituye otro eje de riesgo relevante. Su cauce y llanura de inundación afectan a terrenos del municipio de San Roque, con zonas catalogadas como inundables en los escenarios de 10, 100 y 500 años.

También sobresale el río Guadiaro, cuya cuenca baja y desembocadura presentan amplias áreas inundables, especialmente en el entorno de San Roque y Sotogrande, donde coinciden usos residenciales, turísticos y agrícolas.

En el ámbito urbano, el arroyo del Zabal, en La Línea de la Concepción, figura igualmente como zona con riesgo de inundación, un factor especialmente relevante por su incidencia directa sobre suelo densamente poblado.

Zonas inundables en Tarifa. / E.s.

Por último, en el término municipal de Tarifa y su entorno se identifican zonas inundables asociadas a cursos como los ríos Almodóvar y Jara, que pueden experimentar crecidas rápidas en episodios de lluvias intensas.

La Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, a la que pertenecen los municipios de la comarca excepto Tarifa, que está enmarcada en la del Guadalete y Barbate, cuenta con un Plan de gestión del riego de inundación que contempla varias medidas para reducir los riesgos que podría causar la crecida de estos ríos.