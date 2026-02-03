El alcalde de Los Barrios pide a los vecinos de las cuencas del Guadarranque y el Palmones que se marchen ante el riesgo de desalojos forzosos

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha lanzado este martes, 3 de febrero, un mensaje de máxima urgencia a la población ante el agravamiento de la situación meteorológica y el elevado riesgo de inundaciones en el municipio. A través de un vídeo difundido en sus redes sociales al mediodía, el regidor ha pedido a los vecinos que residan en las cuencas del Guadarranque y del río Palmones que, si tienen posibilidad, abandonen voluntariamente sus viviendas hoy mismo, antes de que puedan decretarse evacuaciones forzosas.

“Necesitamos ganar tiempo en las próximas horas”, ha subrayado Alconchel, alertando de que las cuencas se encuentran “prácticamente al cien por cien” de su capacidad tras un año meteorológico especialmente complicado, con episodios de lluvias recurrentes que han dejado el terreno y los cauces completamente saturados.

El alcalde ha advertido de la inminente llegada de un nuevo frente de fuertes precipitaciones, llamado Leonardo, acompañado además de viento intenso, que comenzará a afectar al municipio a partir de la tarde-noche, cuando entrará en vigor la alerta naranja. Ante este escenario, ha pedido evitar cualquier desplazamiento innecesario y ha confirmado la suspensión de las clases, así como la recomendación de teletrabajar a todas aquellas personas que tengan esa posibilidad.

Especialmente claro ha sido el mensaje dirigido a quienes viven en zonas inundables: Alconchel ha instado a que, durante la tregua meteorológica prevista para este martes, busquen alojamiento con familiares o amigos en áreas seguras durante al menos las próximas 24 horas. “Es muy probable que haya desalojos forzosos”, ha advertido, insistiendo en que adelantarse puede evitar situaciones de mayor riesgo cuando empeoren las condiciones.

El regidor también ha tenido palabras para los vecinos que residen en el campo y tienen animales, a quienes ha pedido que los pongan a resguardo y eviten cualquier movimiento una vez que la situación se complique con la llegada del frente.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento ha confirmado que el pabellón deportivo municipal se abrirá esta tarde para acoger a posibles personas desalojadas, en caso de que la evolución del temporal obligue a evacuar viviendas.

Alconchel ha cerrado su mensaje apelando a la responsabilidad colectiva y a la colaboración ciudadana para afrontar unas horas “clave”, con un objetivo claro: evitar daños personales y minimizar, en la medida de lo posible, las consecuencias materiales del temporal.