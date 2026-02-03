Llamamiento urgente en Los Barrios: evacuar la perrera antes de la lluvia torrencial por la borrasca Leonardo

Una situación de emergencia se ha desatado en las últimas horas en la perrera de Los Barrios, en el Campo de Gibraltar. Según ha informado SOS Canya, la organización que gestiona rescates de animales, el Ayuntamiento ha lanzado un aviso urgente: los 60 perros que aún permanecen en las instalaciones deben ser evacuados antes de mañana a las 17:00 ante el riesgo de inundaciones.

La causa de la alarma es meteorológica: se esperan más de 150 litros por metro cuadrado de lluvia en 24 horas de este miércoles, lo que pondría en grave riesgo la vida de los animales. “La situación es crítica. Cada minuto cuenta”, advierten desde SOS Canya.

La perrera se encuentra en la vega del río Palmones y cuando llueve más de lo normal la zona se inunda. Aunque tienen un proyecto para trasladarse, aún queda mucho para que se haga realidad.

Los responsables del rescate han destacado que estos perros no pueden convivir con otros perros ni con gatos, y se desconoce cómo se comportan con niños, si están entrenados en casa o si pueden quedarse solos.

Por ello, la organización hace un llamamiento urgente a la ciudadanía: si alguien dispone de un lugar seguro, aunque sea temporal, para acoger a alguno de estos perros, debe ponerse en contacto a través de Instagram o Facebook, enviando su número de WhatsApp.

“Cada espacio disponible puede salvar una vida. Por favor, compartan este mensaje y ayúdennos a difundirlo. El tiempo corre”, subrayan desde SOS Canya.

La ONG recuerda que la colaboración ciudadana es clave para evitar una tragedia y que la respuesta inmediata podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte de estos animales.

Esta situación no es nueva; ya en 2016, e incluso hace más de 10 años, en 2010, las instalaciones de la perrera municipal aparecieron inundadas y hubo varias muertes entre los animales. A partir de eso, cuando hay riesgo, los voluntarios consiguen evacuarla.