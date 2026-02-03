El colapso del Puerto de Algeciras vuelve a provocar atascos kilómetricos en la A-7

La autovía A-7 presenta este martes importantes retenciones entre los kilómetros 1106 y 1116, desde San Roque, a la altura del cruce del Toril, hasta la entrada de Algeciras, debido al corte de un carril en el acceso a esta ciudad para regular y filtrar el acceso de camiones con destino al Puerto de Algeciras.

El carril permanece cerrado a la altura de los puntos kilométricos 1115,7 al 1115,9, en el puente sobre el río Palmones, una medida adoptada para evitar el colapso viario ante la acumulación de vehículos pesados que se dirigen a las instalaciones portuarias, todavía muy afectadas por las borrascas de la pasada semana. Como consecuencia, el tráfico es lento y denso en todo el tramo afectado.

La situación en el puerto sigue siendo especialmente complicada. Para este miércoles 4 de febrero, se ha confirmado la cancelación total de las conexiones marítimas, tanto de pasajeros como de mercancías. Permanecen suspendidas la línea Algeciras–Ceuta, la Algeciras–Tánger Med y la Tarifa–Tánger Ciudad, lo que ha incrementado la acumulación de camiones en el entorno portuario y en los principales accesos a la ciudad.

Las autoridades recomiendan a los transportistas no dirigirse al puerto hasta nuevo aviso, así como a los conductores en general evitar este tramo de la A-7, planificar rutas alternativas y extremar la precaución, especialmente en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica en el Campo de Gibraltar.